Serie D 2016-17, 23a giornata Girone H: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE H: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Cynthia-Città di Ciampino 4-2

Straripante vittoria della Cynthia al Comunale di Genzano contro il Ciampino: 4-2 è il risultato finale. Apre le marcature Longobardi all'11', Mancini segna il 2-0 per la squadra di casa cinque minuti più tardi. Accorcia le distanza Muzi per il Ciampino, ma al 30' Longobardi mette a segno la sua personale doppietta. Nella ripresa la storia non cambia: al 48' Mancini porta il risultato sul 4-1 e al 78' Marchetti firma il secondo gol per gli ospiti.



Gelbison-Bisceglie 1-1

Allo stadio Morra di Vallo della Lucania finisce 1-1 tra Gelbison e Bisceglie. Partono forte gli ospiti che con D'Aiello sfiorano il gol in un paio di occasioni: partita molto spezzettata della ripresa con molti falli da entrambe le parti, poi al 57' Montaldi porta gli ospiti in vantaggio. I padroni di casa non si scoraggiano e trovano il gol del definitivo pareggio all'84' con Cappiello.



Potenza-Nocerina 2-1

Brutta sconfitta per i Molossi in trasferta al Comunale di Viviani di Potenza: la partita termina infatti 2-1 a favore dei rossoblù. Apre le marcature Cacace al 20' che dal dischetto porta in vantaggio la Nocerina: nella ripresa si sveglia il Potenza, al 69' arriva il pareggio con Guaita e al 74' Pepe mette il sigillo alla partita completando una splendida rimonta per la squadra di mister Biagioni.



San Severo-Francavilla 1-1

Inizia con un pareggio l'avventura di mister Di Domenico sulla panchina del San Severo: 1-1 è il risultato finale contro il Francavilla. Succede tutto in due minuti al Comunale Ricciardelli di San Severo : all'85' Falconieri segna il momentaneo vantaggio per i padroni di casa, ma appena un minuto più tardi il Francavilla agguanta il pareggio con Del Prete.



Trastevere-Herculaneum 1-0

Vola la capolista Trastevere, che si porta a quota 53 in classifica con un margine di sette punti sulla seconda. Al Trastevere Stadium la squadra di casa si porta in vantaggio al 38' con il solito Tajarol, capocannoniere del girone: nella ripresa, poi, Paolacci del Trastevere sbaglia un rigore al 78'. Dopo la partita si incattivisce, infatti prima Rossi dell'Herculaneum e poi Pace del Trastevere vengono espulsi.



Vultur Rionero-Picerno 1-0

Vittoria importantissima per la Vultur, che si stacca dalla zona playout raggiungendo quota 28 punti in classifica. La squadra di casa parte fortissimo: al 7' sfiora il gol con Natiello, che spara alto solo davanti a Ioime. Nella ripresa la partita viene controllata da entrambe le squadre ma all'88' Natiello rompe gli equilibri e porta in vantaggio la Vultur Rionero, segnando il definitivo 1-0.



Manfredonia-Anzio 2-2

Splendida rimonta per il Manfredonia che recupera due gol all'Anzio. Gli ospiti si portano subito in vantaggio con Giampaolo al 20' e segnano lo 0-2 al 40' con Silvagni. Nella ripresa i biancocelesti si svegliano: prima accorciano le distanze con La Porta all'85' e nell'ultimo minuto di gioco agguantano il pareggio con il capocannoniere Malcore. Grazie a questa prestazione il Manfredonia vola in classifica e si porta a quota 32 punti.



Nardò-Madrepietra Daunia 3-0

Partita a senso unico al Giovanni Paolo II: vince il Nardò per 3-0 contro la Madrepietra. La partita si sblocca al 8' quando l'arbitro Ely assegna un rigore per la squadra di casa, che Patierno realizza. La partita si innervosisce molto infatti al 36' viene espulso Versienti del Nardò, ma appena due minuti più tradi Kyeremateng segna il raddoppio per la squadra di casa. Poco dopo viene espulso anche Di Maio per la Madrepietra. Al 53', poi, Kyeremateng firma la sua doppietta personale e mette il sigillo alla partita.



Gravina-Agropoli 4-0



Inizia malissimo l'avventura di mistersulla panchina dell'che incassa quattro gol dal. Partita gestita e amministrata sempre dalla squadra di casa, mai impensierita dell': alarriva il primo gol dei gialloblu grazie a un destro di. Negli ultimi dieci minuti, poi, l'Agropoli crolla: il Gravina segna il gol del 2-0 con, poi all'' e all'primae poiaffossano del tutto gli ospiti.