Serie D 2016-17, 23a giornata Girone E: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE E: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Argentina-Gavorrano 2-1

Colpo di scena allo stadio di Arma di Taggia, l'Argentina supera il Gavorrano contro ogni pronostico. Il match parte blando poi i minerari al 36' rimangono in dieci per l'espulsione di Lombardi. Il secondo tempo si apre subito con l'Argentina in avanti e al 59' Castaldo sblocca la partita, al 68' però Conti da calcio di rigore porta in parità il risultato. Il Gavorrano non riesce però a imporsi e i biancoazzurri all'81', grazie ad una punizione di Costantini, portano a casa i tre punti. I minerari anche se fermati fuori casa rimangono comunque al primo posto.



Fezzanese-Sporting Recco 1-1

Allo stadio Miro Luperi il verdetto è di parità tra Fezzanese e Sporting Recco. Il duello al vertice basso della classifica parte molto equilibrato con tiri e possesso palla da ambo le parti e nessuna delle due squadre che si impone. Nel secondo tempo sembra più vivo il Recco che fa registrare qualche azione in più: finale agitato con il gol di Righetti all'85 che porta in vantaggio lo Sporting e al 90' il pareggio della Fezzanese con De Filippi. Un punto a testa per le due squadre e classifica che non cambia.



Grosseto-Savona 0-1

Match complicato quello tra Grosseto e Savona che si gioca a porte chiuse dopo il provvedimento del Giudice Sportivo a carico del club toscano. Nel primo tempo, tra le molte fasi di studio tra le due squadre, il Grosseto riesce a essere un pò più incisivo e racimolare più azioni pericolose. Nella ripresa esce il Savona che, dopo qualche azione, al 69' passa in vantaggio grazie a Lumbombo, appena entrato, che insacca nella porta grossetana. Il Savona con i tre punti raggiunge il quarto posto mentre il Grosseto sprofonda sempre di piu a fondo classifica.



Ghivizzano Borgo-Valdinievole Montecatini 1-2

Nella sfida tra Ghivizzano e Montecatini, il primo tempo si apre subito forte con il gol di Giordano al 3' minuto che porta in avanti i biancorossi di casa. Il Ghivizzano però non riesce a chiuderla e nel secondo tempo la Valdinievole entra in campo più decisa, al 64' Frati riporta il risultato in parità e tre minuti dopo Piscopo segna il gol del ko. Punti importanti per la Valdinievole che può giocarsi la promozione mentre il Ghivizzano sprofonda nella parte bassa della classifica.



Jolly Montemurlo-Lavagnese 1-1

Una partita combattuta quella tra Jolly Montemurlo e Lavagnese, che però non decreta un vincitore. Il primo tempo si apre con i bianconeri che provano a passare in vantaggio con molti tiri in porta, soprattutto di Croci: lo stesso Croci, al 40' riesce a portare in vantaggio la Lavagnese. Il secondo tempo però comincia in maniera totalmente diversa: attacca subito il Montemurlo e al 52' arriva il pareggio grazie al gol di Vitiello. Un punto importante per la Lavagnese per tenersi sopra al Savona in classifica.



Ligorna-Unione Sanremo 2-2

Rocambolesco 2-2 a Genova per la Sanremese che riesce a pareggiare due volte durante il match. Il Ligorna si porta in vantaggio con Napello al 19’, ma Gaeta al 23’ risponde subito. Prima della fine del primo tempo i biancazzurri vanno ancora sotto a seguito del gol di Panepinto al 43’, ma nella ripresa Palumbo al 64' regala il definitivo 2-2 ai matuziani. Un punto che fa sperare sempre di più i playoff alla Sanremese.



Ponsacco-Finale 1-0

Partita molto equilibrata quella tra Ponsacco e Finale, con un primo tempo senza emozioni e con niente da segnalare. Il secondo tempo invece si apre con il gol di Balleri al 49' e continua con l'amministrazione del match da parte dei rossoblù. Vittoria che permette al Ponsacco di guadagnare tre punti proprio sul Finale.



Sestri Levante-Real Forte Querceta 3-3

Match rocambolesco quello allo stadio Giuseppe Sivori tra Sestri e Real Forte: ritmi elevati in avvio, al 10' Orlando sblocca il risultato ma il vantaggio del Sestri dura poco perchè al 12' c'è subito il pareggio dei neroazzurri grazie a Di Vito. Al 33' Orlando sigla la doppietta personale ma al 40' il Real pareggia ancora con Biagini. Nel secondo tempo questa volta vantaggio è del Real al 63' grazie a Franchini. poi al 79' Marin firma il definitivo pareggio del Sestri. Le due squadre si devono accontentare di un punto a testa.



Viareggio-Massese 0-0



Match sottotono quello allo stadio Torquato Bresciani tra, le quali concludono con un pareggio a reti bianche. Le due squadre si studiano troppo ed eccedono nei tatticismi: partita non indimenticabile e senza emozioni. Espulsonel finale di partita: ma la Massese rosicchia un punto al Gavorrano nella classifica mentre il Viareggio aggancia il Ghivizzano.