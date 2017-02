Serie D 2016-17, 23a giornata Girone D: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE D: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Delta Rovigo-Pianese 2-0

Vince il Delta Rovigo davanti al suo pubblico, 2-0 senza grosse difficoltà ai danni della Pianese. Dopo la prima frazione di gara a reti inviolate, gli uomini di Parlato riescono a sbloccarsi al 58' grazie al colpo vincente di De Anna. La Pianese fatica a reagire e così sono i padroni di casa a firmare il raddoppio che chiude definitivamente il match all'80' grazie al neoentrato Ferrari. Vittoria fondamentale ai fini della classifica; il Delta è nuovamente a -1, in scia all'Imolese.



Imolese-Rignanese 1-0

Si mantiene al comando della classifica la capolista Imolese (45 punti) che nonostante la vittoria non riesce a scrollarsi di dosso le dirette avversarie Lentigione (44), Delta (44) e Ravenna (43), tutte nel giro di soli due punti. Buona la prestazione della Rignanese, che esce a testa alta da questo incontro. All'Imolese basta un goal di Selvatico ad inizio ripresa: Ferretti potrebbe raddoppiare al 93', ma dal dischetto si vede respingere il suo tiro da una prodezza di Burzagli.



Adriese-Mezzolara 1-1

Finisce 1-1 allo stadio "Bettinazzi" di Adria, dove Adriese e Mezzolara si rendono protagonisti di un match bello ma anche molto equilibrato. Ha qualcosina in più da recriminare l'Adriese che fallisce un calcio di rigore con Marangon nella ripresa, ipnotizzato da Malagoli: le marcature del match sono di Ballarin al 20' per i biancoazzurri; il pareggio è di Negri ad inizio secondo tempo.



Scandicci-Virtus Castelfranco 2-1

Rimonta da incorniciare per lo Scandicci che si riconferma squadra che vince o che perde (10 vittorie e 10 sconfitte in questo campionato). Allo 0-1 della prima frazione siglato Caselli per la Virtus, risponde nella ripresa la doppieta del bomber Vangi al 58' e 88' su calcio di rigore. Non basta un'altra ottima prestazione al Castello per portare a casa punti cruciali per la sua classifica. Rimane così ultima assieme al Poggibonsi, in una situazione più che complicata.



Castelvetro-Sangiovannese 3-0

Grande prova di forza quella del Castelvetro che si regala una passerella contro la Sangiovannese. Nulla da fare per la Sangio, incapace di fermare lo strapotere offensivo dei fratelli Cozzolino e di Greco. Aprono i giochi proprio i Cozzolino (Stefano al 29' con una rasoiata e Giuseppe al 34'), mentre è Greco al 36' a mandare i suoi avanti di tre reti a zero. La squadra di Serpini rosicchia qualche punticino in chiave playoff; nuovamente giù la Sangio.



Colligiana-Ribelle 3-1

Sale a dieci la striscia di risultati utili consecutivi per la Colligiana, che sembra non volersi più fermare: altra vittoria di prestigio (3-1 contro la Ribelle) davanti ai suoi tifosi. Parte forte la squadra di Carobbi che va in vantaggio al 10' con Islamaj; passano appena venti minuti per assistere al raddoppio di Crocetti. Sembra riaprire il match il goal di Orlandi al 42', ma Tognarelli nella ripresa (60') chiude la gara di testa su corner. Continua la strepitosa marcia della Colligiana; Ribelle ancora a -2 dalla matematica salvezza.



Lentigione-Pianese 1-0

Successo importantissimo per il Lentigione, che porta a casa la sua vittoria numero dodici in questo campionato soffrendo non poco nel finale di gara. Marijanovic al 52' regala tre punti che hanno un sapore particolare per i ragazzi di Zattarin, nonostante un Fiorenzuola arrembante fino agli ultimi sussulti. I gialloblù si portano così a quota 44 punti, condividendo il secondo posto con il Delta Rovigo. Piena zona playout invece per il Fiorenzuola.



Poggibonsi-San Donato 1-3

Finisce 1-3 un emozionante derby tra Poggibonsi e San Donato. Apre le danze la squadra di casa che mette a segno un rigore dubbio con Seck al 18': la reazione del San Donato è figlia di un errore di Biagiotti che sbaglia clamorosamente il rinvio e consegna la palla a Regoli che, da centrocampo, lo scavalca siglando il pari. Altro capolavoro di Regoli pochi minuti dopo (40'), con un gran tiro al volo su preciso cross di Vecchiarelli. Al 49' chiude la gara Carnevale di testa. Al Poggibonsi rimane solo da aggrapparsi ad un miracolo.



Ravenna-Correggese 2-1



Il big match della 23° giornata regala un'immensa gioia aidel tecnicoche hanno la meglio sulla corazzata. Dopo un primo tempo in sordina per entrambe le squadre, è il capocanniere del torneoala siglare lo 0-1 su azione di calcio d'angolo. La risposta delè immediata: in tre minuti, prima) e poi) capovolgono l'incontro sul. L'assalto finale degli ospiti non crea grossi pericoli dalle parti di Venturi. Per il Ravenna (miglior difesa) è indubbiamente una grande consacrazione.