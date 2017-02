Serie D 2016-17, 22a giornata Girone I: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE I: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Due Torri-Castrovillari 0-3 a tavolino



Aversa Normanna-Sersale 1-0

Con un terreno di gioco in pessime condizioni, l'Aversa Normanna raccoglie tre punti importanti in chiave salvezza. Contro il Sersale decide la rete al 58' di Esposito, bravo a infilare Bambino dagli undici metri. I campani nel secondo tempo comandano la partita agevolmente, ma nel finale Petrone costringe Lombardo a un intervento miracoloso. I padroni di casa si portano a 27 punti, mentre gli ospiti rimangono penultimi con 8 punti.



Pomigliano-Frattese 0-0

Non basta l'assedio finale alla Frattese per conquistare la vittoria: al Gobbato, nel derby col Pomigliano, finisce a reti bianche. Dopo un primo tempo a favore dei padroni di casa, nella ripresa i nerostellati scendono in campo con un atteggiamento diverso e, dopo appena un minuto, protestano per un calcio di rigore non assegnato in seguito a un presunto tocco di mano di Pastore su una conclusione a botta sicura di Farriciello. All'87' è Longo a far tremare il Pomi, ma Di Costanzo ci mette una pezza. I granata salgono a 33 punti, due in più dei rivali.



Gela-Gragnano 1-3

Battuta d'arresto per il Gela, che crolla in casa contro il Gragnano. Gli ospiti passano subito in vantaggio al 6' con Varsi: al pari dei delfini con Bonanno, replica al 45' Varsi. Nel primo tempo Montalbano fallisce un calcio da rigore: il gol del definitivo 3-1, poi, arriva nella ripresa, al minuto 53', con Del Sorbo. I campani potrebbero infierire al 76', ma Santaniello sbaglia dagli undici metri. I siciliani, nervosi, chiudono il match in dieci uomini a causa del rosso sventolato a Chidichimo al minuto 75. I biancazzurri restano al quinto posto con 40 punti, mentre i gragnanesi salgono a 28.



Palmese-Igea Virtus 2-0

Secondo stop consecutivo per l'Igea Virtus: dopo il ko contro il Sersale: la formazione di Barcellona Pozzo di Gotto perde in casa della Palmese per 2-0. Al 5' i pianigiani passano con Criniti, abile a sfruttare a proprio vantaggio una respinta di Vitale. La rete del raddoppio arriva all'86' con Dorato, sugli sviluppi di un corner. L'Igea scivola al secondo posto, mentre gli ospiti salgono a 36 punti, in sesta piazza.



Rende-Gladiator 0-3

Brutta sconfitta per il Rende: i calabresi subiscono un passivo di tre reti dal Gladiator. I sammaritani chiudono il match già nella prima frazione di gara, siglando due gol al 1' e al 13' con Varriale, in giornata di grazia. Infine, all'89', Pastore fa calare il sipario firmando il 3-1. I cosentini restano a 41 punti, mentre gli ospiti si portano a quota 31.



Sancataldese-Sarnese 2-1

A San Cataldo, la Santacaldese vince 2-1 contro la Sarnese: i padroni di casa passano in vantaggio allo scadere della prima frazione di gara con Calafiore e raddoppiano nella ripresa con Gonzalez, all'86', dopo aver colpito due traverse con Carioto e Maniscalco. Gli ospiti chiudono la gara in nove uomini dopo le espulsioni di Salemme (nel primo tempo) e Mazzei. Inutile il gol al 91' degli ospiti. I siciliani volano a 32 punti, mentre i cilentani restano fermi con 18 punti.



Sicula Leonzio-Roccella 3-1

La ventiduesima giornata sorride alla Sicula Leonzio, che si ritrova in vetta alla classifica con 46 punti. I bianconeri scavalcano l'Igea Virtus in virtù del successo per 3-1 contro il Roccella: il primo tempo termina col vantaggio di 2-1 in favore dei padroni di casa, in gol con Porcaro e Ricciardo, che vanifica il gol del momentaneo pareggio di De Arajuo. Il gol del definitivo 3-1 arriva al 53' con D'Amico, bravo a non sbagliare dal dischetto. I calabresi restano fermi con 18 punti.



Turris-Cavese 1-2



Laespugna il Liguori superando, in gara fino all'ultimo secondo di partita. I cavesi siin gol su calcio di punizione e al, che appoggia in rete con una conclusione al volo. Passa un minuto e i, che batte a rete col piattone su un assist di. Nel finale i ragazzi disfiorano il pari con, la cui conclusione viene respinta sulla linea da. Gli aquilotti salgono a 44 punti, mentre i padroni di casa restano a quota 34.