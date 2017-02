Serie D 2016-17, 22a giornata Girone H: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE H: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Herculaneum-San Severo 1-1

Finisce con un pareggio la gara tra Herculaneum e San Severo: 1-1 il finale. La partita si gioca al Vallefuoco di Mugnano per l'impossibilità di usufruire dello stadio Solaro da parte dell'Herculaneum: dopo un primo tempo privo di emozioni, nella ripresa al 69' va a segno Falconieri, portando gli ospiti sul momentaneo 0-1. Subito dopo, al 74', espulsione per doppia ammonizione di Iannicello, che lascia il San Severo in 10 uomini. L'Herculaneum trova il pareggio al 93' con Yeboah.



Agropoli-Cynthia 0-0

Agropoli-Cynthia termina 0-0 al Comunale. Gara senza emozioni in tutti i 90' minuti di gioco: il pareggio che serve a poco alla Cynthia, ultima in classifica con 13 punti a forte rischio retrocessione. L'Agropoli, invece, si conferma 15esimo in classifica in piena zona playout.



Anzio-Trastevere 0-1

Il Trastevere non si ferma più , vince anche al Bruschini di Anzio per 1-0 e consolida il primato in classifica. Dopo i primi minuti del match in sostanziale equilibrio, il Trastevere passa in vantaggio al 35' con Paolacci. Nella ripresa al 55' esplulsione di Ferrari nell'Anzio, che lascia i padroni di casa in dieci uomini: nel finale il Trastevere amministra e porta a casa i tre punti.



Francavilla-Potenza 3-2

Partita bellissima al Fittipaldi, che termina 3 a 2 a favore del Francavilla. Poartono forte i padroni di casa che sfiorano il vantaggio con Gasparini al 5', ma al 13' è il Potenza a passare in vantaggio con Guaita. Il Francavilla non molla e agguanta il pareggio al 25' grazie al gol di Masini. Nella ripresa dopo continui ribaltamenti di fronte, va a segno Marino per i rossoblù e all'80' firma la sua personale doppietta, siglando il terzo gol del Francavilla. Nel finale di tempo segna Pepe del Potenza.



Madrepietra-Gelbison 1-0

Vittoria importantissima per la Madrepietra Daunia che vince grazie a un gol al 95' di Lupo. Partita subito emozionante: bella parata di Maraglino su tiro di Maggio mentre al 26' Cinque tira a lato sfiorando il vantaggio per la squadra di casa. Nella ripresa è la Gelbison a tentare di passare in vantaggio senza riuscirci, poi all'83' la svolta del match: espulsione di Lordi nelle file della Gelbison. La Madrepietra si butta in massa alla ricerca del gol che sfiora al 92' colpendo un palo con Marciano. Il gol arriva nell'ultimo minuto di gioco grazie a Lupo che regala tre punti alla squadra di mister Potenza.



Nocerina-Vultur Rionero 2-1

I Molossi c'entrano la terza vittoria di fila e si portano a quota 46 punti in classifica alla caccia del capolista Trastevere. La Nocerina passa in vantaggio al 20' con Navas, ma al 34' l'arbitro assegna un rigore alla Vultur, che Petagine non sbaglia. Nella ripresa i Molossi si riportano in vantaggio grazie a uno splendido gol di Girardi: nei minuti finali La Vultur Rionero tenta invano di pareggiare ma non evita il ko.



Picerno-Nardò 1-3

Il Nardò espugna il "Curcio" imponendosi sul Picerno per 3-1. I granata partono forte e al 23' trovano il gol del vantaggio con Prinari. Al 32' Patierno dal dischetto segna lo 0-2 per gli ospiti, ma un minuto dopo il Picerno accorcia le distanza con Casada. Nella ripresa è ancora in Nardò a segnare all'83' con Patierno che fima la sua doppietta personale.



Bisceglie-Gravina 1-0

Al Ventura finisce 1-0 per il Bisceglie, Gravina al tappeto: gli ospiti partono molto bene e al 13' segnano un gol poi annullato per posizione irregolare. Il Bisceglie reagisce e al 21' Partipilio sfiora il gol con un tiro salvato sulla linea di porta da Anaclerio. Nerazzurri più propositivi nella ripresa che schiacciano il Gravina nella propria metà campo. All'83' i padroni di casa passano in vantaggio con Montaldi che regala i tre punti alla sua squadra.



Città di Ciampino-Manfredonia 1-3



Ilconquista tre punti al Superga battendo per 3-1 il. La squadra di casa passa in vantaggio alcon, ma nella ripresa la gara a senso unico: il Manfredonia trova il pareggio alcon, che successivamente prima ale poi all'mette a segno una splendida. Un'altra sconfitta per ilche rischia la retrocessione.