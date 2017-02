Serie D 2016-17, 22a giornata Girone G: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE G: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Trestina-Città di Castello 2-0 (sabato)

Termina 2-0 l'anticipo della ventiduesima giornata tra Sporting Trestina e Città di Castello: partita molto bloccata e giocata a lunghi tratti a centrocampo, è li che le due squadre si danno battaglia. Nel primo tempo, è la squadra allenata da Zampagna a fare la partita, inoltre dopo solo dieci minuti il Città di Castello è costretto a sostituire il suo portiere titolare Massetti per un brutto infortunio (al suo posto Cosimetti): il Trestina guadagna fiducia e non appena alza il ritmo di gioco riesce a conquistare un calcio di rigore, che Ridolfi realizza al 33’. Nel secondo tempo il Città di Castello cerca in tutti i modi di pareggiare, ma si espone al contropiede dei padroni di casa che chiudono i giochi all'88' grazie al raddoppio di Liurni.



Foligno-Ostia Mare annullata



L'Aquila-Arzachena 1-1

Termina 1-1 il big match tra L'Aquila e Arzachena: sono i padroni di casa a controllare la partita, ma l'Arzachena è brava a sfruttare la prima occasione disponibile e passa in vantaggio con il solito Branicki al 33'. Nel secondo tempo i padroni di casa giocano con un altro piglio e sfiorano il gol in più occasioni, fino a quando al 64' Nohman riesce a realizzare il gol dell'1-1 finale. Arzachena che resta al secondo posto a -2 dalla vetta, mentre L'Aquila viene scavalcata al terzo posto dal Rieti.



Monterosi-Torres 3-0

Tutto facile per il Monterosi capolista, che vince 3-0 contro la Torres ultima in classifica. I padroni di casa vanno subito in vantaggio con gol di Pippi al 6' e in chiusura di primo tempo riescono anche a portarsi sul 2-0 con il tap-in di Salvatori. Nel secondo tempo la capolista amministra il punteggio non concedendo nulla agli ospiti e al 73' arriva il 3-0 finale di Costantini.



Muravera-Avezzano 1-2

La partita termina 1-2 a favore dell'Avezzano, però sono i padroni di casa del Muravera a portarsi in vantaggio nel primo tempo grazie ad un gol di Legname: nel secondo tempo la musica cambia completamente, prima arriva l'1-1 dell'Avezzano con Padovani e nel finale è Tariuc a firmare il gol decisivo. I padroni di casa restano in piena zona playout, mentre l'Avezzano si porta a -5 dalla zona playoff.



Nuorese-Albalonga 2-3

Partita ricca di gol tra Nuorese e Albalonga: finisce 2-3 per gli ospiti, che passano in vantaggio al 30' grazie al primo rigore dell'incontro realizzato da Pintori. La Nuorese non ci sta e reagisce subito pareggiando con Scintu, ma in questo finale di primo tempo scoppiettante c'è spazio per un altro gol, realizzato per la Nuorese da Pusceddu. Inizio di secondo tempo molto simile al finale del primo, al 49' secondo rigore per l'Albalonga e seconda trasformazione dal dischetto per Pintori, che conclude la sua domenica perfetta regalando la vittoria all'Albalonga con una punizione al 90' (gran tripletta).



Rieti-Lanusei 3-0

Vittora agevole per il Rieti contro il Lanusei: 3-0 per i padroni di casa, che salgono al secondo posto con 43 punti. Rieti che passa subito in vantaggio grazie ad un gol al 9' di Demartis, il raddoppio arriva al 65' grazie ad uno sfortunato autogol di Pisanu: da quel momento il Lanusei perde il controllo del match, prima resta in dieci uomini per l'esulsione di Kouadio, poi subisce la rete del 3-0 di Tirelli e per finire Pisanu lascia la sua squadra in nove all'85'.



San Teodoro-Flaminia 2-0

Termina 2-0 la partita tra San Teodoro e Flaminia, grazie alla doppietta di Puntoriere nel primo tempo. Seconda vittoria consecutiva per i padroni di casa che provano ad uscire dalla zona playout, il Flaminia interrompe una striscia di tre pareggi consecutivi.



Latte Dolce-Sansepolcro 0-2



Continua il brutto momento per i sardi del, che perdono 0-2 contro il. La partita si gioca sotto una violenta pioggia, accompagnata da raffiche di vento che non agevolano il gioco: nonostante questo però gli ospiti riescono a vincere, al 78' arriva lo 0-1 die al 90' lo 0-2 finale di