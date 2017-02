Serie D 2016-17, 22a giornata Girone F: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE F: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Campobasso-Castelfidardo 2-0

Importante vittoria per il Campobasso contro il fanalino di coda Castelfidardo. I padroni di casa vanno subito in vantaggio con Esposito, bravo ad anticipare tutti in mezzo all'area. L'espulsione di Corbo rischia di compromettere tutto, ma Palumbo è abile ad ipnotizzare Soragna dagli 11 metri e il gol al 94' di Germano mette il risultato al sicuro dagli ultimi assalti ospiti.



Matelica-Civitanovese 1-0

Basta il lampo di Pera al 36', diciassettesimo gol in campionato per lui, a regalare i tre punti al Matelica. I padroni di casa sfruttano a pieno il turno di riposo della Fermana per riportarsi a meno quattro dalla vetta della classifica occupata dai gialloblù. Per la Civitanovese è sempre più buio il futuro, questa è la quarta sconfitta consecutiva ed il fondo della classifica si avvicina sempre più.



Monticelli-San Marino 1-1

1-1 tra Monticelli e San Marino, match in cui accade tutto nel primo tempo. Gli ospiti passano subito in vantaggio grazie al gol di Simone Braccini, ma al 28' Cenci commette fallo in area di rigore e Negro non sbaglia dal dischetto. E' un punto che non fa felice nessuno, entrambe le due squadre restano nel limbo tra la lotta per i playoff e quella per la salvezza: servono vittorie per mettersi al sicuro dallo spauracchio retrocessione.



Olympia Agnonese-Sammaurese 0-0

Finisce a reti bianche il match di Agnone tra l'Olympia e la Sammaurese. Gli ospiti con questo pareggio esterno perdono terreno nella lotta per i playoff e si allontanano da Vis Pesaro e Matelica, entrambe vincenti, mentre l'Olympia Agnonese resta al settimo posto a tre punti dal quinto posto (che consegnerebbe la certezza della post-season ai molisani).



Pineto-Jesina 0-0

Il secondo pareggio a reti bianche della giornata è quello tra Pineto e Jesina. I padroni di casa non riescono a far valere il vantaggio del pubblico amico e perdono una ghiotta occasione di allungare sulle dirette rivali per la salvezza, mentre la Jesina resta a dormire sonni tranquilli a metà classifica.



Recanatese-Vastese 2-0

La Recanatese conquista una vittoria tanto importante quanto inaspettata contro la Vastese e rilancia i sogni di salvezza che ormai sembravano essere spenti. Accade tutto nel secondo tempo: al 60' Loiodice serve Villanova che a sua volta tocca per Sartori il quale è bravo ad infilare il portiere avversario con un tiro di destro. Al 70' arriva la mazzata finale sulla partita con Degano che trasforma il rigore concesso dall'arbitro per un fallo commesso sugli sviluppi di un calcio d'angolo. E' un brutto stop per la Vastese che da cinque partite a questa parte non sa più vincere e rischia di veder svanire il sogno promozione.



Romagna Centro-Alfonsine 1-1

Quello tra Romagna Centro ed Alfonsine è un altro pareggio che non soddisfa nessuno. Succede tutto in due minuti: al 51' gli ospiti vanno in vantaggio con Chmangui, ma al 53' Gagliardi sigla subito il gol del pareggio. I padroni di casa perdono due punti e vengono raggiunti dal Campobasso a quota 22 punti ed ora la lotta per la salvezza diventa reale. Anche l'Alfonsine resta attaccata al treno salvezza ma deve recuperare quattro punti rispetto alle dirette concorrenti.



Vis Pesaro-San Nicolò 4-2

Dopo l'inaspettato stop di settimana scorsa contro la Jesina, la Vis Pesaro torna a vincere e lo fa in grande stile. Nel big match contro il San Nicolò i padroni di casa passano in vantaggio poco prima del rientro negli spogliatoi con il gol del solito Costantino e nel secondo tempo metteno in ghiaccio i tre punti grazie alla doppietta di Comi ed alla rete di Falomi dal dischetto. Gli ospiti si svegliano solo nel finale realizzando due gol con Petronio e Di Benedetto, ma è troppo tardi per provare una disperata rimonta.