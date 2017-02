Serie D 2016-17, 22a giornata Girone E: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE E: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Lavagnese-Ponsacco rinviata



Savona-Ghivizzano sospesa per maltempo al 40', sul parziale di 0-0



Finale-Argentina 2-0

Il Finale vince 2-0 e interrompe la sua serie negativa, a scapito dell'Argentina. Il primo tempo termina senza reti e con poche emozioni, ma in avvio di ripresa i giallorossi sbloccano il risultato con Capra al 54' per poi metterlo al sicuro all'88', sempre con Capra. Per il Finale è la prima vittoria del 2017, grazie alla quale si riprende la settima posizione. Nel prossimo turno la squadra ligure sarà ospite del Ponsacco.



Gavorrano-Ligorna 4-0

Ritorno ai tre punti per la capolista Gavorrano, che si impone per 4-0 sul Ligorna. Primo tempo più che convincente per i minerari, in doppio vantaggio con Moscati al 6' e Lombardi al 22' su azioni corali. Ripresa combattuta, con occasioni per entrambi (palo di Moscati). Il Gavorrano chiude definitivamente il discorso a fine partita con il gol di Boccardi e Moscati.



Massese-Jolly Montemurlo 2-1

2-1 della Massese sul Jolly Montemurlo: i padroni di casa partono bene e vanno subito in vantaggio al 3' con Di Paola (al suo terzo timbro stagionale con i bianconeri). Il campo non ottimale condiziona l'andamento della gara, che comunque viene dominata dalla Massese: nel secondo tempo una delle poche azioni offensive del Montemurlo si concretizza al 52' grazie alla rete di Motti, ma i bianconeri non ci stanno e all'85' Gavoci segna il gol vittoria.



Real Forte Querceta-Fezzanese 4-0

Niente problemi per il Real Forte Querceta, che liquida senza problemi la Fezzanese. Il primo tempo inizia con ritmi blandi ma al 14' Rosati segna il vantaggio del Real: nel secondo tempo i verdi crollano e subiscono la goleada, Biagnini al 58' raddoppia, poi Pizza all'82' cala il tris mentre il poker del Real arriva nel finale con Falchini.



Sporting Recco-Viareggio 1-2

Bellissima vittoria del Viareggio in casa dello Sporting Recco: 1-2 il finale. I padroni di casa partono benissimo e al 7', grazie a Vitiello, passano in vantaggio: ma pochi minuti dopo, su calcio di rigore, Papi riporta la parità. Nel secondo tempo, però, i bianconeri si impongono e si riportano in vantaggio al 77' grazie al secondo gol di Vitiello che permette ai suoi di staccare la Fezzanese a fondo classifica.



Montecatini-Sestri Levante 2-2

Pareggio tirato tra Montecatini e Sestri Levante (2-2 il finale). Nel primo tempo c'è da segnalare solo il gol al 22' di Mobilio che sblocca il match, ma dopo l'intervallo si sveglia il Montecatini che pareggia al 50' grazie a Mariani. Dopo quell'episodio la partita cambia improvvisamente e diventa combattutissima: Caraccio riporta in avanti il Sestri al 55', ma al 57' Frati su penalty sigla il gol del pareggio. Dopo le reti, finale frizzante ma senza occasioni incisive.



Unione Sanremo-Grosseto 4-0



Goleada a, l'Unione travolge 4-0 il Grosseto. Partita molto bella da vedere, la pioggia fa da sfondo al poker: i padroni di casa sbloccano il match al 33' grazie a, poi la strada è in discesa e al 35' c'è il raddoppio di a. Nel secondo tempo, al 48', mette a segno il tris mentre a chiudere definitivamente il match èal 86' che dal dischetto non sbaglia.