Serie D 2016-17, 22a giornata Girone D: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE D: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Correggese-Poggibonsi 1-0

Allo stadio Walter Borelli la Correggese piega il Poggibonsi e porta a casa tre punti pesanti in un campo a tratti impraticabile. Il capocannoniere Sciamanna non perdona e regala dal dischetto una gioia immensa al suo pubblico a pochi minuti dallo scadere del match. Ottima la prestazione del Poggibonsi, capace di reggere colpo su colpo alle offensive di Sciamanna e dei suoi: ma il ko è un brutto colpo per la classifica degli ospiti, soli in ultima posizione.



Fiorenzuola-Colligiana 1-1

Sale a nove la striscia di risultati utili consecutivi per laColligiana, capace di strappare l'1-1 in casa del Fiorenzuola. Il vantaggio dei padroni di casa è un'autorete di Di Renzone dopo soli cinque minuti di gara. Colligiana che riordina le idee e nella ripresa porta a casa un meritato pareggio con Tafi al 63' abile a siglare il pari. Per il Fiorenzuola si tratta di un'occasione sprecata per agguantare proprio i rivali in classifica.



Mezzolara-Imolese 1-2

La capolista Imolese sbanca il Comunale di Mezzolara, nuovamente grazie al suo bomber Ferretti (autore del goal decisivo firmato nel finale). Il match è reso molto spettacolare per via degli attacchi delle due compagini; apre le marcature il Mezzolara al 3' con la firma di Rossetti, ma l'Imolese è capace di reagire al colpo al 29' con Longobardi e addirittura di capovolgere il risultato al minuto 83 grazie alla sedicesima marcatura stagionale di Ferretti.



Pianese-Scandicci 1-1

Dopo il passo falso dell'ultima giornata non va oltre l'1-1 la Pianese di Iacobelli, fermata da uno Scandicci ben organizzato. Si mantiene invariata la distanza tra le due in classifica con la squadra di Sardella avanti di una sola lunghezza. Le marcature si consumano tutte nelle prima frazione: al vantaggio di Ancione al 24' risponde Muscas nello Scandicci allo scadere di primo tempo.



Ribelle-Castelvetro 2-4

Non perde il treno playoff il Castelvetro, che regala gol e spettacolo al "Todoli" (casa del Ribelle). Apre le danze Greco su punizione al 34', pareggia i conti Rizzitelli al 37' ma, dopo una prima fase equilibrata, viene fuori lo strapotere ospite. Nodari al 39', Severini al 61 e Cozzolino al 78' chiudono la gara: il 2-4 finale di Orlandi al 91' è solo un dettaglio.



Rignanese-Lentigione 1-2

Il fato premia il Lentigione che sbanca Rignano sull'Arno con la rimonta concretizzata nella seconda frazione di gara. La Rignanese parte forte e chiude il primo tempo sul punteggio di 1-0 firmato Leo al 17'. Mattarin però stravolge i suoi, che riescono ad agguantare prima il pari con Marijanovic su rigore al 65' e poi ad avere la meglio col sorpasso di Galuppo al 76'. Per la Rignanese tanta grinta (espulsi Meacci e De Fazio) ma soprattutto tanta sfortuna (rigore sbagliato al 92' da Pagnotta).



San Donato-Adriese 0-0

L'unico 0-0 di giornata è quello tra San Donato e Adriese al "Pianigiani". Un punticino per parte che va tutto sommato bene ad entrambe. Il match non regala grosse fiammate degne di esser segnalate, vincono le difese e soprattutto le tattiche dei due allenatori. Il San Donato raggiunge in classifica il Mezzolara a quota 31; un punto che invece sa di speranza per l'Adriese.



Sangiovannese-Delta Rovigo 1-2

Tiene il passo della capolista il Delta Rovigo, che non sbaglia il colpo nel difficile campo di una Sangiovannese a caccia di punti. Nonostante lo 0-1 del primo tempo firmato Zubin al 42' su schema da calcio piazzato, la Sangiovannese non demorde lottando nella ripresa su tutti i palloni. L'espulsione di Mugelli sembra complicare le cose ai locali, ma Lischi si inventa il pareggio con una prodezza da fuori al 83'. Il Delta riesce a prevalere con Tarantino, colpevolmente lasciato solo in area piccola al 88'.



Virtus Castelfranco-Ravenna 1-3



Ilrimane in scia alla capolista Imolese, avanti di due lunghezze:il risultato finale sulla, caratterizzato da due tempi completamente opposti. Parte forte la Virtus (rete dial 45'), poi nella ripresa vieneper doppia ammonizionein casa Virtus, facilitando il pareggio dial 57'., poco dopo, regala il vantaggio ai ravennati, capaci anche di chiuderla allo scadere (al 91'). Troppo nervosa la