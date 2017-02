Serie D 2016-17, 22a giornata Girone B: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE B: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Ciliverghe Mazzano-Caravaggio 1-2

Passo falso interno del Ciliverghe Mazzano che scivola dal secondo al quarto posto in classifica: gli uomini di Filippini passano in vantaggio con la diciassettesima rete in campionato di Galuppini ma il Caravaggio pareggia ad inizio ripresa con De Angelis. Quando la partita sembra incanalarsi verso il pareggio, arriva il gol di Calì che sposta l'ago della bilancia a favore dei bergamaschi, ora saliti a quota 33 punti. Resta, invece, a 44 il Ciliverghe, agganciato dalla Virtus Bergamo.



Ciserano-Pro Patria 1-2

Dopo la sconfitta con il Monza, rialza la testa la Pro Patria. I bustocchi vincono 2-1 sull'ostico campo del Ciserano con tutte e tre le reti nella ripresa. Al 3' ci pensa l'ex Fiorentina Santana a portare in vantaggio i ragazzi di Bonazzi, che raddoppiano al 76' con Piras. Nei minuti finali, il neo-entrato Bondi trova il gol per il Ciserano ma è troppo tardi. La Pro Patria resta agganciata alla Pergolettese con 47 punti, sempre a - 10 dalla capolista Monza.



Pergolettese-Scanzorosciate 3-1

La Pergolettese cala il tris contro lo Scanzorosciate, che però mette in difficoltà la seconda forza del girone per più di un tempo: i gialloblu passano in vantaggio al 10' con Dimas su rigore ma Bonomi ristabilisce subito la parità. A metà ripresa ci pensa Donzelli a sbloccare l'equilibrio, prima del tris firmato Arpini. La Pergolettese resta secondo con 47 punti, a dieci lunghezze dal Monza capolista.



Monza-Grumellese 1-0

Massimo risultato con il minimo sforzo per il Monza che vince, nei minuti finali, un match complicato contro la Grumellese. Ci pensa, infatti, Barzotti a 3' dalla fine a sbloccare il punteggio con un colpo di testa che si insacca alle spalle di un Mercuri fino a quel momento saracinesca. Il Monza raggiunge la diciottesima vittoria su ventidue partite, restando così con dieci punti di vantaggio su Pro Patria e Pergolettese.



Seregno-Virtus Bergamo 1-1

Occasione sfumata per il Seregno, che pareggia 1-1 con la Virtus Bergamo e resta lontano dalla zona playoff. I brianzoli passano in vantaggio con Cusaro al 28' ma passano appena sei minuti e la Virtus recupera con Porcino. Nella ripresa, i ragazzi di Andreoletti sfiorano il gol in più circostanze ma la Virtus Bergamo si difende e resta al quarto posto, mantenendo saldamente la postazione playoff con 10 punti di vantaggio proprio sul Seregno.



Lecco-Cavenago Fanfulla 3-0

l Lecco ci crede. Dopo il successo con la Virtus Bolzano, ne arriva un altro di fronte al pubblico amico contro il Cavenago Fanfulla, rivale diretta per la salvezza. Il match è senza storia: Karamoko segna al 5' e raddoppia al 15' con il Cavenago che al 22' resta in dieci per il doppio giallo ad Anelli. Nella ripresa arriva anche il tris calato da Ronchi che porta il Lecco a quota 17 punti. I blucelesti abbandonano l'ultima posizione che ora resta nelle mani proprio del Fanfulla. I bianconeri non vincono da metà novembre e la situazione è tutt'altro che tranquilla.



Darfo Boario-Levico Terme 0-0

Terzo pareggio consecutivo per il Levico Terme, che combatte e alla fine resiste contro il Darfo Boario, ormai issatosi a metà classifica e lontano da ogni possibilità di playoff. La partita è equilibrata anche se l'occasione più ghiotta è per il Levico Terme con Baido che centra la traversa a Tognazzi battuto. I gialloblu restano in zone caldissime, visti i 17 punti raccolti dalla compagine di Mezzanotti finora.



Dro-Olginatese 1-0

Si interrompe a sei la striscia di partite senza vittoria per il Dro: i trentini regolano 1-0 l'Olginatese grazie al gol dell'ex Molnar che non lascia scampo a Celeste a metà del primo tempo. L'Olginatese prova più volte a raggiungere il pareggio ma il finale sorride al Dro: la formazione di Soave si porta a 26 punti, allungando a 4 il divario con l'ultima posizione valida per i playout, occupata proprio dall'Olginatese.



Virtus Bolzano-Pontisola 1-3



Vittoria esterna per ilche espugnacon un 3-1 che non racconta delle difficoltà incontrate dalla formazione di(passata subito in svantaggio per via del gol di. I bergamaschi, però, pareggiano subito cone al 21' ribaltano la situazione con Matteo. Nel secondo tempo la Virtus alza il baricento e si espone al contropiede: l'ultimo, al 90', è fatale per la Virtus Bolzano che subisce il terzo gol firmato da. Ilsale a 44 punti e mantiene vivo il sogno playoff, anche se la quinta posizione è lontana 9 punti.