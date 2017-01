Serie D 2016-17, 21a giornata Girone G: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE G: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Rieti-Foligno non disputata



Torres-Latte Dolce 0-0

Finisce 0-0 il derby sassarese fra Torres e Latte Dolce, pareggio poco utile alle due squadre: la Torres resta ultima in classifica salendo a 12 punti, mentre il Latte Dolce sale a 19 punti, in zona playout e ben distante dalla salvezza. La Torres in qualche modo conferma un periodo di crescita dopo la vittoria di settimana scorsa contro il San Teodoro, mente il Latte Dolce interrompe una striscia di due sconfitte consecutive. Partita con pochissime occasioni e molto nervosa.



Sansepolcro-Muravera 4-1

Partita senza storia tra il Sansepolcro e il Muravera: finisce 4-1, gli ospiti non entrano mai stati in partita e dopo diciassette minuti sono già sotto 2-0 grazie alla doppietta di Mencagli che segna i suoi primi due gol stagionali. Nella ripresa non cambia lo spartito, al 65' De Santis realizza il 3-0; l'unico lampo del Muravera è quando Legname realizza il 3-1; l'illusione di poter rientrare dura cinque minuti, all'82' il Sansepolcro segna il 4-1 finale con Costanzo.



Arzachena-Trestina 2-0

Vince agilmente l'Arzachena in casa contro la Trestina: 2-0 il finale, i sardi rimangono in vetta a pari punti con il Monterosi. I padroni di casa vanno subito in vantaggio dopo sei minuti grazie al gol di Branicki. Dopo il vantaggio i locali gestiscono la partita e al 72' riescono a chiuderla grazie al raddoppio di Sanna. Quarta vittoria consecutiva per i biancoverdi (sempre più lanciati), mentre è preoccupante la situazione per la Trestina alla terza sconfitta consecutiva.



Avezzano-Albalonga 0-1

Grande vittoria dell'Albalonga che espugna il campo dell'Avezzano grazie ad un gol del solito Cruz al primo minuto della partita. Albalonga che gestisce bene il ritmo della gara senza mai rischiare: grazie a questa vittoria i sardi raggiungono l'Ostiamare a pari punti in zona playoff.



Città di Castello-San Teodoro 1-3

Città di Castello-San Teodoro, Partita tra due squadre che devono provare a salvarsi: vince 3-1 la formazione ospite, trascinata dalla doppietta di Puntoriere (il quale che segna al 25' e al 45'). Il Città di Castello prova a rientrare con Dida, che fa centro al 40', ma nel secondo tempo Giannetti chiude definitivamente la sfida.



Flaminia-Nuorese 0-0

Il Flaminia riceve la Nuorese (sfida tra due formazioni di metà classifica) ma non va oltre lo 0-0. Davvero poche emozioni, il Flaminia allunga la sua striscia d'imbattibilità a cinque partite (di cui tre pareggi consecutivi), per la Nuorese invece si interrompe una serie di tre affermazioni consecutive (anche se resta comunque in corsa per entrare nella zona playoff).



Lanusei-Monterosi 0-2

Bella partita tra Lanusei e Monterosi: finisce 0-2 per la capolista, punteggio non del tutto veritiero perché i padroni di casa lottano fino alla fine e mettono in seria difficoltà gli avversari. La formazione ospite passa in vantaggio solo al 72' con gol di Pippi, poi la rete dello 0-2 arriva sull'ultima ripartenza della partita (a segno Pero Nullo).



Ostiamare-L'Aquila 0-0



Partita che alla vigilia si annunciava elettrica tra, ma il risultato finale è 0-0. Le squadre arrivano alla gara con rispettivamente il quinto e il quarto miglior attacco del campionato, nonostante questo la partita risulta molto statica ePochissime emozioni: entrambe restano in piena corsa playoff.