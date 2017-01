Serie D 2016-17, 21a giornata Girone E: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE E: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Argentina-Savona 1-0

Savona, un ko sanguinoso: il passo falso esterno contro l'Argentina pesa moltissimo, i liguri sprecano infatti l'occasione di rosicchiare qualche punto alla capolista Gavorrano (bloccata sul pari a Montemurlo). Il gol partita lo firma Costantini a sette minuti dal 90': per l'Argentina tre punti che potrebbero voler dire salvezza.



Grosseto-Real Forte Querceta 1-1

Grosseto, occasione sprecata: i maremmani non vanno oltre l'1-1 contro il Real Forte Querceta, nonostante il vantaggio di un uomo per quasi un'ora. I padroni di casa sbloccano il punteggio con un rigore di Bezziccheri (nell'occasione Fonsato si becca il rosso), ma al 29' arriva il pareggio di Biagini direttamente su punizione. Il Querceta chiude addirittura in nove (espulso anche Rossi) ma resiste.



Ghivizzano Borgo-Fezzanese 2-1

La sfida salvezza tra Ghivizzano Borgo e Fezzanese premia i padroni di casa, i quali vincono 2-1 davanti al pubblico amico. Botta e risposta Lombardi-Simeoni, poi al 59' è Russo a timbrare il gol da tre punti: Fezzanese, a questo punto, sempre più impantanata in zona retrocessione.



Jolly Montemurlo-Gavorrano 1-1

Impresa del Jolly Montemurlo, capace di bloccare sull'1-1 la capolista Gavorrano. Succede tutto nei primi dieci minuti di partita: al 4' il Gavorrano passa in vantaggio grazie a Lombardi, ma la reazione dei padroni di casa è veemente e all'8' Bruzzi infila il gol del pareggio. Alla fine del match manca ancora tantissimo, ma nessune delle due riesce a prevalere.



Ligorna-Valdinievole Montecatini 0-1

Una fiammata di Taddeucci al 54' consente al Valdinievole Montecatini di espugnare il campo del Ligorna: finisce 0-1, grazie a questa affermazione gli ospiti salgono a quota 31 in graduatoria e si avvicinano alla zona playoff mentre il Ligorna rimane bloccato a metà classifica.



Massese-Lavagnese 2-0

Prova di forza della Massese, che vince 2-0 lo scontro dei piani alti con la Lavagnese: finisce 2-0 per i padoni di casa, i quali mettono in ghiaccio i tre punti grazie ai gol nella ripresa di Di Paola e Remorini (su rigore). Il pareggio del Gavorrano contro il Jolly Montemurlo riaccende le speranze di primato dei bianconeri.



Ponsacco-Unione Sanremo 1-0

Una rete di Mazzanti al 69' permette al Ponsacco di liquidare l'Unione Sanremo: è una partita equilibrata, ma i toscani riescono contro ogni pronostico a conquistare l'intera posta in palio. Tre punti salvezza vitali per il Ponsacco, mentre i liguri perdono contatto con il gruppetto delle prime.



Sestri Levante-Sporting Recco 3-0

Non c'è partita tra Sestri Levante e Sporting Recco: i padroni di casa si impongono con un netto 3-0, i gol arrivano tutti nel primo tempo. Apre le marcature Mautone al 31', poi al 41' e al 45' ci pensano Ianiello e Mobilio (su rigore) a stendere gli ospiti. Sull'1-0, tuttavia, il Recco colpisce ben due legni con Dagnoni e Del Nero: episodi chiave.



Viareggio-Finale 3-2



Gol ed emozioni allo stadio di Camaiore: ilfa molta fatica a sottomettere il, ma conquista tre punti molto preziosi (3-2 il finale). I bianconeri riaccendono le speranze di salvezza:(su rigore) portano in orbita i padroni di casa, ai liguri non bastano le reti di