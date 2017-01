Serie D 2016-17, 21a giornata Girone B: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE B: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Lecco-Virtus Bolzano 1-0

Dopo otto sconfitte ed un pareggio nelle ultime nove, il Lecco ritrova il sapore della vittoria. I blucelesti vincono 1-0 contro la Virtus Bolzano al termine di un match combattuto che viene deciso dalla rete di Ronchi alla mezz'ora. Con il successo odierno, il Lecco aggancia il Cavenago Fanfulla (prossimo avversario dei ragazzi di Bertolini) a 14 punti con la Virtus Bolzano che resta invischiata nelle zone calde con 18 punti.



Caravaggio-Virtus Bergamo 1-3

La Virtus Bergamo vince 3-1 il derby con il Caravaggio ed aggancia la Pro Patria ed il Ciliverghe al secondo posto in classifica. Il match viene sbloccato da Amodeo già all'11' prima del pareggio di De Angelis su calcio di rigore a pochi minuti dall'intervallo. Nella ripresa, le reti di Porcino e Amodeo (nove gol in campionato per il bomber bianconero) fissano il punteggio sul 3-1 finale che condanna il Caravaggio al secondo KO consecutivo.



Ciliverghe Mazzano-Scanzorosciate 6-2

Il Ciliverghe Mazzano dà spettacolo contro lo Scanzorosciate. I bresciani chiudono il primo tempo avanti 4-1 grazie alla tripletta di Galuppini ed al gol di Bertazzoli che rendono vano il 2-1 momentaneo firmato da Fratus. Nella ripresa arriva il 2-4 dello Scanzo firmato da Pellegris ma, nel giro di 10', il Ciliverghe dilaga con Bertazzoli e Mozzanica. Finisce 6-2 per il Ciliverghe che aggancia la Pro Patria e la Pergolettese al secondo posto, rimanendo a 10 punti dalla capolista Monza.



Ciserano-Olginatese 0-2

Importantissima vittoria esterna dell'Olginatese sul campo del Ciserano: dopo un primo tempo con pochissime occasioni degne di nota, il match si accende nella ripresa. Al 70' arriva il vantaggio dei bianconeri con Recino: il gol subito smuove il Ciserano che sfiora il pari in due circostanze. Nel finale arriva il raddoppio Olginatese firmato da Rossi che sigilla la vittoria per gli uomini di Cotroneo che ora si avvicinano alla salvezza diretta, distante al momento solo un punto. Resta a metà classifica, invece, il Ciserano, atteso settimana prossima dalla sfida con la Pro Patria.



Darfo Boario-Pontisola 2-1

Il Darfo Boario vince 2-1 contro il Pontisola di fronte al pubblico amico. Passano in vantaggio i neroverdi con Panatti ma Ruggeri fissa il punteggio sull'1-1 che perdura fino all'intervallo. Ad inizio ripresa parte l'assalto del Darfo che si concretizza nella rete, al minuto 72, di Spampatti che sposta l'ago della bilancia a favore dei ragazzi di Del Prato. Il Darfo si allontana dalla zona calda della classifica e raggiunge la Grumellese a 28 punti; resta invece a 32 il Pontisola, il cui sogno playoff (11 punti di ritardo) risulta sempre meno realizzabile.



Monza-Pro Patria 2-0

Il Monza vince 2-0 e dimostra di essere di un'altra categoria rispetto alle altre. La Pro Patria, reduce da un periodo positivo, non può nulla e si deve arrendere sotto i colpi di Palazzo e Ruffini. Nella ripresa arriva anche l'espulsione di Bortoluz per gli ospiti che rende la rimonta impossibile. Il Monza vola a 54 punti ed allunga a 10 le distanze di vantaggio sul terzetto di inseguitrici, tra cui c'è anche la Pro Patria.



Pergolettese-Grumellese 1-1

Una Pergolettese sottotono si deve accontentare dell'1-1 contro la Grumellese. Al Voltini, passano in vantaggio proprio i padroni di casa con Ghidini ma Piantoni ristabilisce la parità alla mezz'ora. Nella ripresa parte il forcing dei ragazzi di Curti ma la Grumellese resiste e sfiora più volte di colpire in contropiede. Rallenta la Pergolettese che conferma di attraversare un periodo difficile (5 punti in quattro partite) e viene agganciata da Ciliverghe e Pro Patria a quota 44. Sale a 28, invece, la Grumellese, giunta ormai ad una posizione tranquilla in classifica.



Seregno-Levico Terme 1-1

Dopo tre vittorie consecutive, si ferma la rincorsa del Seregno: i ragazzi di Andreoletti non vanno oltre l'1-1 con il Levico Terme, che esce dal Ferruccio con un punto meritato. A passare in vantaggio sono gli ospiti con Osti al quarto d'ora. Il Seregno ha l'occasione di pareggiarla ma Lillo spreca un calcio di rigore, centrando il palo a Seveso battuto. Nella ripresa Cardinio firma il pari a 20' dalla fine, il forcing del Seregno c'è ma non si concretizza. I brianzoli salgono a 33 punti mentre il Levico resta penultimo a quota 16.



Dro-Cavenago Fanfulla 1-1



Finisce 1-1 tra, un risultato che non accontenta nessuna delle due formazioni. Passano in vantaggio i padroni di casa con un rigore dial 23' ma ci pensaal 40' a ristabilire la parità. Nel secondo tempo le squadre combattono a viso aperto ma il punteggio non cambia: ilviene agganciato dale deve condividere l'ultimo posto con i blucelesti a quota 14 punti. Ilsale a 23 ma necessita di una vittoria che manca dall'8 dicembre scorso.