Serie D 2016-17, 20a giornata Girone F: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE F: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Olympia Agnonese-Pineto rinviata



Matelica-San Nicolò rinviata



Campobasso-Jesina rinviata



San Marino riposa



Fermana-Civitanovese 2-0

Quarta vittoria consecutiva per la Fermana che, di fronte al pubblico amico, archivia la pratica Civitanovese dopo mezz'ora di gioco. Al 6' ci pensa Petrucci a sbloccare l'incontro mentre al 33' ci pensa il 'solito' Molinari (gol numero 8 in campionato per lui) a spezzare le gambe ai rossoblu. Nel secondo tempo, gli ospiti provano a riaprire l'incontro ma la difesa dei canarini smorza sul nascere ogni velleità. La Fermana sale a 38 punti e mantiene tre lunghezze di vantaggio sulla Vis Pesaro. Terzo ko consecutivo per la Civitanovese che resta in piena bagarre playout.



Monticelli-Vastese 0-0

Terzo 0-0 consecutivo per la Vastese che impatta anche contro il Monticelli: gli aragonesi provano a mantenere alto il ritmo fin dai primi minuti ma le occasioni latitano da ambo le parti. La partita si apre nella ripresa con un paio di occasioni per parte ma il punteggio non si schioda: la Vastese rallenta e vede scappare Fermana e Vis Pesaro, distanti ora 3 e 6 punti. Punto che serve poco per la classifica del Monticelli, attualmente ottavo con sei punti in meno rispetto alla zona playoff.



Recanatese-Castelfidardo 2-2

Un pareggio che scontenta tutti: Recanatese e Castelfidardo, ultima e penultima, si sfidano a viso aperto ma il finale è 2-2 che, per come matura, è una sconfitta per i padroni di casa, passati in svantaggio al 7' con il gol di Sassano. In sette minuti, però, ci pensa Degano a ribaltare l'incontro sul 2-1, punteggio che regge fino all' 87' quando Soragna trafigge Azzolini per il 2-2 finale. La Recanatese resta ultima (13 punti) mentre il Castelfidardo condivide la penultima posizione con il Pineto a quota 15.



Romagna Centro-Sammaurese 2-1

Dopo sette risultati utili consecutivi (4 vittorie e 3 pareggi), si ferma la Sammaurese: la formazione di Protti viene sconfitta 2-1 sul campo del Romagna Centro che sblocca il risultato proprio al 90'. I padroni di casa passano subito in vantaggio con Magrini ma ci pensa Paganelli a fare 1-1 dopo 8'. Il risultato resta sull'1-1 fino al recupero quando, in piena mischia, ci pensa Tola a regalare il successo al Romagna Centro. 20 punti in classifica per la formazione di Muccioli mentre la Sammaurese rimane al sesto posto con 29.



Vis Pesaro-Alfonsine 1-0



Archiviati i due pareggi con Pineto e Sammaurese, latorna al successo e lo fa, di misura, contro l'. I biancorossi, in superiorità numerica per un tempo (espulsoprima dell'intervallo), sbloccano l'incontro solamente all'84' conche, ben imbeccato da Ficola, insacca alle spalle di. Tre punti sudati e fondamentali per i pesaresi che si mantengono in scia della capolista Fermana, distante solamente tre lunghezze anche se con una gara in meno.