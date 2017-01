Serie D 2016-17, 20a giornata Girone E: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE E: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Finale-Jolly Montemurlo 1-1

Il Jolly Montemurlo, squadra che ha bloccato diverse squadre del girone, si conferma un rivale da non sottovalutare. Allo stadio Borel i toscani passano in vantaggio al quarto d’ora del primo tempo e cercano di amministrare la gara per tutta la partita ma Il Finale non si arrende e a pochi minuti dalla fine trova il pari con Sogno.



Gavorrano-Ponsacco 3-2

Al Malverisi un 3-2 con qualche affanno per il Gavorrano che rimane al primo posto del girone E e si conferma squadra cinica e con voglia di vincere. Subito il vantaggio del Ponsacco al 3′ con Menichetti mentre il Ponsacco non riesce ad imporsi. Al 38′ però il tocco di Brega fa tornare la situazione in parità. Al 31′ viene parato il rigore di Lombardi, per fallo di Razzanelli (espulso) su Brega. Lombardi però si rifà poco dopo portando in vantaggio i suoi e Moscati su rasoterra aumenta il vantaggio. Il 3-1 dura poco poiché Masini batte la difesa locale sempre su rasoterra.



Lavagnese-Viareggio 1-0

Seppure in sordina, la Lavagnese batte 1-0 il Viareggio e porta a casa i tre punti. Partita molto equilibrata e ben giocata da ambedue le squadre: scout della gara leggermente a favore della Lavagnese che vince grazia al gol di Croci su assist di Currarino.



Real Forte Querceta-Vighizzano 0-0

Una partita senza emozioni ne aneddoti da ricordare allo stadio Balloni, uno 0-0 che non serviva a nessuna delle due squadre. Il Real Forte Querceta puntava a rimanere sempre più saldo in zona playoff mentre al Ghivizzano servivano i punti per distanziarsi dalla zona retrocessione. Le squadre tornano a casa con un punto a testa.



Savona-Ligorna 4-0

Troppo forte questo Savona per il Ligorna: i biancobluù infliggono un pensante 4-0 ai genovesi arrivati alla trasferta forse troppo sicuri. Il Savona domina per tutto il match mostrando grinta e voglia di fare fin da subito: un Murano fantastico con la sua tripletta e il gol di Monticone proiettano la squadra a quota 37 punti in classifica in coda al Gavorrano.



Sporting Recco-Massese 1-2

Bellissima partita al San Rocco che vede il ribaltone della Massese in casa dello Sporting Recco. I padroni di casa passano in vantaggio nel primo tempo grazie a Dagnoni. Sembra tutto in discesa per lo sporting quando, dieci minuti più tardi, Remorini segna il gol del pareggio su rigore. Il match resta in equilibrio fino a metà secondo tempo perchè al 73' Remorini infligge il secondo goal ai padroni di casa. Doppietta e gol vittoria per lui.



Valdinievole Montecatini-Grosseto 5-1

Incassa cinque gol tutti nella ripresa il Grosseto, che crolla in casa della Montecatini. I grossetani passano in vantaggio subito nel primo tempo ma nel secondo tempo, complice l'ingresso di Taddeucci, si rivitalizza l'undici di casa. Dopo il 2-1 il Grosseto, ormai con la testa negli spogliatoi, crolla e si lascia dominare: quasi tutti i gol arrivano da lanci lunghi con la difesa sguarnita. Doppietta personale di Taddeucci.



Unione Sanremo-Argentina 0-1

Impresa dell'Argentina in trasferta grazie a Garattoni che stende l'Unione Sanremo. Quasi tutte le azioni e lo scout fanno sbilanciare l'ago della bilancia per l'Argentina che vince meritatamente uno dei derby liguri più sentiti. Inaspettata vittoria, contro la squadra che deteneva il secondo posto in classifica.



Fezzanese-Sestri Levante 0-3



Lacade in casa contro un ottimo. Bellissimadiche buca due volte la difesa avversaria, poi chiude al 90'non c'è mai gara e il Sestri porta a casa meritatamente i tre punti, in questo match di bassa classifica.