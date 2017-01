Serie D 2016-17, 20a giornata Girone B: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE B: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Scanzorosciate-Seregno rinviata



Pro Patria-Caravaggio 2-0

Grazie ad un gol per tempo, la Pro Patria riesce ad ottenere i tre punti al cospetto di un buon Caravaggio che tuttavia non porta punti alla propria classifica. I bustocchi vanno in vantaggio dopo un quarto d'ora con il sesto gol in campionato di capitan Santana. Il raddoppio arriva all'ora di gioco grazie a Barzaghi che rende più tranquilla l'ultima mezz'ora di gioco. Il Caravaggio prova a reagire ma Monzani tiene la propria porta imbattuta. Tre punti per la Pro Patria che si porta al terzo posto, il Caravaggio resta invece a metà classifica, con i playoff lontani 10 punti.



Cavenago Fanfulla-Pergolettese 0-1

La Pergolettese vince ma non convince: gli uomini di Curti si impongono 1-0 sul Cavenago Fanfulla ma il gol arriva solamente nei minuti di recupero e sugli sviluppi di un calcio piazzato. Protagonista di giornata Arpini, abbracciato dai compagni per il gol a tempo ormai scaduto. Il Cavenago Fanfulla ha di che recriminare per varie occasioni mancate: i bianconeri restano penultimi con 13 punti, vola a 43 la Pergo, a otto lunghezze di ritardo dal Monza capolista.



Grumellese-Darfo Boario 3-0

Terza vittoria nelle ultime quattro per la Grumellese che si allontana sensibilmente dalla zona calda della classifica: gli uomini di Melosi vincono 3-0 in casa contro il Darfo Boario. La partita si sblocca alla mezz'ora grazie a Gallo, poi ci pensa Cavalcante a raddoppiare prima della rete, negli ultimi minuti, di Crimaldi che certifica il successo dei giallorossi. Tre punti che proiettano la Grumellese a quota 27 punti, scavalcando proprio il Darfo Boario, oggi non pervenuto, fermo a quota 25.



Levico Terme-Dro 1-1

Il derby trentino tra Levico Terme e Dro finisce 1-1, un punto che accontenta gli ospiti che smuovono la classifica dopo quattro ko consecutivi. A passare in vantaggio, però, è il Levico grazie alla decima marcatura in campionato di Baido. Il Dro, però, non demorde, crea occasioni e, proprio al 90', riesce a pareggiarla: ci pensa Amassoka su calcio di rigore, discusso animatamente dalla formazione di casa. I ragazzi di Mezzanotti restano a quota a 13 in classifica mentre il Dro è più tranquillo a quota 22.



Olginatese-Ciliverghe Mazzano 1-2

Una doppietta di Bertazzoli permette al Ciliverghe Mazzano di strappare tre punti sul campo dell'Olginatese. I bresciani passano in vantaggio su rigore alla mezz'ora ma Rossi ristabilisce la parità proprio all'ultima azione utile del primo tempo. Al quarto d'ora della ripresa, sempre Bertazzoli (dodicesimo gol in campionato, solamente il compagno Galuppini ha fatto di meglio) riporta avanti la squadra di Filippini. Nel finale si alza il pressing dell'Olginatese ma finisce così: il Ciliverghe resta terzo con 41 punti mentre i bianconeri sono a quota 19, con la salvezza diretta lontana però solo tre punti.



Pontisola-Lecco 3-0

Crisi senza fine per il Lecco: sesta sconfitta consecutiva per i blucelesti che si arrendono con il punteggio di 3-0 contro il Pontisola. I bergamaschi mettono le cose in chiaro già al quarto d'ora con Romanini che firma l'1-0. A cavallo tra il 30' ed il 32', Thomas e Mattia Capelli portano a tre le marcature della squadra di Curioni. Il punteggio non si schioda più, nonostante altre occasioni da ambo le parti. Il Lecco rimane ultimo con 11 punti mentre il Pontisola aggancia il Seregno al sesto posto a quota 32.



Virtus Bergamo-Ciserano 0-1

Passo falso per la Virtus Bergamo che scivola dal secondo al quinto posto: il Ciserano gioca una partita diligente e colpisce, in un'occasione di ripartenza, con Ghisalberti a metà ripresa. Nel finale la Virtus parte all'arrembaggio ma il gol del pari non arriva: i bianconeri restano al palo a 40 punti e vengono scavalcati da Pro Patria e Ciliverghe, con la Pergolettese che si allontana di 3 punti. Sale a 27, invece, il Ciserano che colleziona la seconda vittoria consecutiva senza subire reti.



Virtus Bolzano-Monza 0-1



Sedicesima vittoria in venti partite per ilche, seppur a fatica, espugna il campo dellache recrimina per il gol dei brianzoli, maturato all'ora di gioco e realizzato da. Per l'arbitro e per il guardalinee, il tentativo di salvataggio diavviene oltre la linea ma la decisione scatena ledei bolzanini. La squadra di Lomi avrebbe anche l'occasione per pareggiare i conti conma la conclusione del numero 18 è incredibilmente alta. Il Monza vince e vola a 51 punti, la Virtus Bolzano non demerita ma conta la terza sconfitta nelle ultime quattro.