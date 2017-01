Serie D 2016-17, 19a giornata Girone I: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE I: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Battuta d’arresto per l’Igea Virtus, fermata in casa della Cavese (1-0 lo score): decide il match la rete messa a segno al 76’ da Gabrielloni, che porta gli aquilotti a meno tre dalla capolista e con una partita da recuperare. Il Rende fatica contro la Frattese, ma alla fine riesce ad espugnare il Pasquale Ianniello nei minuti finali, grazie al gol di Ferreira che firma la rimonta facendo risultare sul tabellino il risultato di 3-2. La Sicula Leonzio batte 3-1 il Pomigliano, mentre il Gela giocherà mercoledì 25 gennaio in casa del Sersale.





A Sarni finisce 1-1 tra: gli ospiti trovano il pari al 95’ con, che risponde alla rete dei padroni di casa (64’). Lavince il derby col(sconfitto 2-1) e raggiunge la Frattese in classifica. Tutto facile per il, che tra le mura amiche rifila due gol alla. In ottica playout, l’scivola in tredicesima posizione, mentre restano invariate le altre posizioni.