Serie D 2016-17, 19a giornata Girone H: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE H: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE



Il Trastevere non si ferma più: i capitolini si impongono di misura contro la Nocerina, sconfitta grazie al sigillo di Lorusso al 48’. Festeggia il Bisceglie, che batte fuori casa il Madrepietra Daunia per 3-0 (sugli scudi Montaldi, autore di una doppietta) e raggiunge i molossi al secondo posto della classifica. Vincono anche Gelbison e Gravina: i primi superano 2-1 l’Herculaneum, mentre ai pugliesi basta il gol di D’Anna per sconfiggere il Francavilla.



Brutto ko per il Nardò, piegato in casa per 3-1 da un Anzio in formato super: i salentini passano in vantaggio al 3’ con Kyeremateng, ma la doppietta di Petrini e il gol di Delvecchio regalano il successo alla formazione ospite, che sale così in classifica in ottava piazza. Il Manfredonia vince il derby con il San Severo (battuto 2-0), mentre il Potenza ottiene un successo esterno contro il Cynthia, sconfitto 2-1.



In chiave playout, da segnalare il vibrante 4-0 del Vultur Rionero, che annichilisce il Ciampino staccando il Picerno (che giocherà il 25 gennaio contro l’Agropoli).