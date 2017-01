Serie D 2016-17, 19a giornata Girone F: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE F: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Fermana, arriva la terza vittoria consecutiva: la squadra di mister Destro, che non sembra voler fermare la propria corsa verso la promozione in Lega Pro, liquida 2-0 il Castelfidardo e allunga in testa. Gli ospiti terminano in vantaggio già il primo tempo grazie al rigore realizzato da Molinari, poi nella ripresa arriva il raddoppio di D’Angelo che mette al sicuro il risultato: subito alle spalle della Fermana troviamo la Vis Pesaro, che al contrario dei gialloblù non riesce a battere il Pineto (0-0) e scivola dunque a -3.





Pareggia anche la, mentre torna alla vittoria ilche si impone per 3-1 sul campo della(guadagnando punti su tutte le dirette avversarie per i playoff). Il colpo del giorno è però del, che rifila una splendida manita alissandosi al quattordicesimo posto della classifica, a pari merito con l’(che, ad oggi, sarebbe la prima squadra salva).