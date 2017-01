Serie D 2016-17, 19a giornata Girone D: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE D: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Correggese, che disastro: la capolista getta alle ortiche una partita che era in cassaforte e si fa battere in casa per 3-2 dal San Donato, facendosi raggiungere in vetta dal Lentigione. Pronti via e la Correggese passa, Serrotti al 4' e Sciamanna al 14' su rigore portano i reggiani in vantaggio 2-0: parrebbe il prologo di una partita in discesa e invece la pendenza si inverte in modo molto rapido. Il San Donato non molla e ritrova il pareggio già nel primo tempo, poi nella ripresa completa il sorpasso: Reggio Emilia caput mundi, il Lentigione batte 1-0 il Castelvetro e raggiunge i cugini in testa alla classifica del girone a quota 34. Partita bloccata per tutto il primo tempo, poi i padroni di casa passano: al 67' con Rocco.



Vince il Ravenna, che continua il suo ottimo momento (2-1 sul Fiorenzuola): i giallorossi passano al 18' con Luzzi, poi vengono raggiunti a pochi minuti dal termine da Arati ma in pieno recupero Lelj consegna i tre punti ai romagnoli. Lo Scandicci supera 2-1 una Rignanese non proprio determinatissima, mentre la Ribelle si riprende dalla sconfitta interna con l'Adriese del turno scorso e rifila quattro reti al Poggibonsi (che è in caduta libera).





Ennesimo risultato positivo per la, ormai ritrovata e fuori pericolo (latorna a casa con quattro reti sul groppone), infine finisce 0-0 tra. Due partite rinviate per il maltempo: