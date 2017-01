Serie D 2016-17, 19a giornata Girone C: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE C: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

L'ondata di gelo che attraversa l'Italia in questi giorni ha avvolto le sue spire anche sul campionato di Serie D causando parecchi rinvii. A farne le spese nel girone C è la capolista Mestre, che non riesce a scendere in campo contro il Montebelluna: gli altri stop riguardano Arzignano-Union Feltre e Calvi Noale-Legnago. Ma la Triestina non ne approfitta per avvicinarsi, seppur virtualmente, alla vetta: gli alabardati si fanno sorprendere dal Cordenons che, in pieno recupero beffa i biancorossi con il gol di Colja.





Dopo lo scivolone del turno scorso, ilsi riprende i tre punti:mattatore dell'incontro, con una doppietta travolge il. A fari spenti, continua la progressione dell'che trova il terzo risultato utile consecutivo (1-0 alla) e agguanta le posizioni di testa. Trafinisce a reti inviolate, mentre ilsi prende una boccata di ossigeno affondando il3-0.