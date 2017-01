Serie D 2016-17, 19a giornata Girone A: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE A: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

La sconfitta interna con il Chieri è un lontano ricordo per la Caronnese: i ragazzi di mister Gaburro trovano il quarto successo consecutivo in trasferta e consolidano il primato in classifica con 41 punti. Questa volta basta un gol di Caputo al 24’ per avere la meglio del Verbania. Resta a contatto con il vertice (-2) il Varese, che vince 2-0 sul campo della Folgore Caratese grazie al doppio colpo griffato Moretti e Giovio nel primo terzo di gara. Inizio 2017 zoppicante, invece, per il Chieri: i piemontesi pareggiano 2-2 in casa con la Pro Settimo nonostante una doppietta del solito Poesio, giunto ad undici marcature in campionato. Continua il periodo d'oro (undici gare senza sconfitta) del Cuneo, che soffre nel primo tempo ma dilaga nel secondo contro l’Inveruno, grazie anche ad una doppietta di D’Antoni.



Quinto posto a 33 punti per il Borgosesia: i granata non vanno oltre allo 0-0 in casa contro il Bra ma mantengono sempre due punti di vantaggio sulla Pro Sesto, imbrigliata al Breda (2-2) da un Legnano che dà i primi segnali di crescita. Vittoria al fotofinish per il Casale: i nerostellati battono la Varesina 3-2 con un gol di Cardini a tempo scaduto e, qualora dovessero vincere il recupero contro il Legnano, salirebbero al sesto posto, a -1 dal Borgosesia.





Continua, invece, la crisi della: nonostante l’esonero die l’arrivo di, i granata devono arrendersi per 3-2 contro l’ed ora condividono l’ultima posizione con il Legnano. Viene sconfitto anche il: l’1-0 del, firmato da, condanna alla terza sconfitta nelle ultime cinque i ragazzi di