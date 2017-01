Serie D 2016-17, 18a giornata Girone I: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE I: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Anche il girone I è interessato dal maltempo: due gare rinviate per neve, ovvero Palmese-Cavese e Sancataldese-Castrovillari, mentre Sicula Leonzio-Due Torri non si disputa per rinuncia della squadra ospite (che all’orizzonte vede il triste epilogo del fallimento). La capolista Igea Virtus, complice il momentaneo stop della Cavese, ne approfitta per allungare in testa grazie al successo ottenuto contro la Sarnese (sconfitta 2-1): la formazione messinese si porta momentaneamente a +6. Bene anche il Rende, che con il 4-1 conquistato contro la Roccella mette pressione proprio alla Cavese (al momento distante di una sola lunghezza).





Ilrifila tre schiaffoni ale si piazza in quarta posizione, grazie ai sigilli di, in zona Cesarini, regala invece un punto alla, impegnata nel derby con il. Termina a reti bianche l’altro derby della Campania, quello tra, mentre ilsi impone in casa contro ilcon il risultato di 2-1:riporta i padroni di casa in vantaggio quattro minuti dopo il pari di