Serie D 2016-17, 18a giornata Girone H: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE H: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

18° giornata di campionato flagellata dalla neve: ben sei le partite rinviate, si disputano solo tre match. La capolista Trastevere non va oltre l'1-1 sul campo del San Severo: al vantaggio iniziale di Lorusso risponde Lobosco. Un risultato che sorride alla Nocerina, che si impone 3-1 sul Madrepietra Daunia e si porta ad una sola lunghezza dalla formazione battistrada (decisiva la doppietta di Siclari nella ripresa).





In campo anche: vincono 2-0 gli ospiti, in golai minuti 5’ e 54’. I salentini restano in sesta posizione e si portano a due punti dalla zona, in attesa di conoscere i risultati delle altre gare. Herculanuem-Gravina, Agropoli-Vultur Rionero, Anzio-Gelbison, Francavilla-Cynthia, Potenza-Manfredonia e Bisceglie-Picerno si recupereranno più avanti.