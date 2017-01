Serie D 2016-17, 18a giornata Girone G: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE G: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Dopo aver passato le vacanze di Natale da primi della classe, i giocatori del Rieti devono passare lo scettro agli avversari del Monterosi che ora guardano tutti dall’alto con 38 punti. I teatini infatti pareggiano per 1-1 sul campo della Trestina, mentre i sardi si impongono facilmente contro L’Aquila in una partita che invece doveva essere contraddistinta dall’equilibrio. Alle loro spalle compie il sorpasso anche l’Arzachena che grazie alla vittoria per 3-0 contro il Muravera scavalca in un colpo solo Ostiamare e L'Aquila ed ora si trova in terza posizione solitaria. I lidensi pareggiano sul campo del Latte Dolce, dopo essere stati in svantaggio per gran parte del match, grazie al gol siglato da Martorelli al 52’.





Sul fondo della classifica si registra l’ennesima sconfitta della, sempre più ultima della classe, mentre ilsi sono visti rinviare le proprie partite (rispettivamente contro) a causa dellache ha imbiancato i campi di mezza Serie D.