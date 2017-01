Serie D 2016-17, 18a giornata Girone F: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE F: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

In una giornata dove la protagonista assoluta è la neve (quattro gare rinviate, tra cui il big match Fermana-San Nicolò) il San Marino si prende le luci delle ribalta. I titani demoliscono 7-1 la Civitanovese nello scontro diretto per la salvezza ed allungano così a +7 sull’Alfonsine, che occupa la tredicesima posizione. Al San Marino Stadium si prendono la scena Olcese e Caprioni, entrambi autori di una doppietta. Per le parti alte della graduatoria si gioca solo Vis Pesaro-Sammaurese: finisce 1-1, i padroni di casa sprecano l’opportunità di sopravanzare la Fermana e di passare qualche giorno in testa alla classifica (inutile il gol di Costantino).

Nelle altre tre gare di giornata ci sono pochi gol, ma si registra l’importante successo del Monticelli contro il Castelfidardo e l’altrettanto importante vittoria della Jesina sul campo della Recanatese, che ora rischia di sprofondare sempre più in fondo alla classifica. Turno di riposo, invece, per la Vastese che doveva giocare contro il Chieti: ma i teatini sono stati estromessi dal campionato dopo la sentenza che ne ha dichiarato il fallimento.