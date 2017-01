Serie D 2016-17, 18a giornata Girone E: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE E: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Si sa, le partite dopo una sosta nascondono sempre delle insidie ma prima del calcio d’inizio davvero in pochi avrebbero pronosticato un pareggio tra Gavorrano e Viareggio. La garra messa in campo da quest’ultimi azzera il divario tecnico presente e permette loro di ottenere un insperato punto alla vigilia. Con questo 2-2 il Viareggio si mantiene agganciato al treno playout, mentre il Gavoranno riesce a mantenere la testa della classifica con tre punti di margine, grazie ai risultati delle avversarie dirette: la Massese, ad esempio, agguanta un pareggio in extremis in Liguria contro il Finale e resta a -3 mentre si rilanciano Savona ed Unione Sanremo. I biancoblù battono 2-1 il Ponsacco grazie ai gol di De Martini e Muraro (in risposta al momentaneo vantaggio siglato da Gomes in apertura di incontro), mentre i sanremesi non hanno problemi nello sconfiggere il Jolly Montemurlo (3-0).





