Serie D 2016-17, 18a giornata Girone D: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE D: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Nuovo anno e vecchie abitudini, gli avvicendamenti in testa alla classifica continuano anche dopo la pausa natalizia: il big match di giornata tra Delta Rovigo e Lentigione si chiude 1-1 (con Savi che pareggia il gol di Zubin), così la Correggese si riprende la vetta grazie alla decima vittoria in campionato, a Piancastagnaio. I reggiani passano 2-3 grazie alla doppietta del solito Sciamanna e all'autorete di Daddario: ora la truppa emiliana ha un punto di margine sui rodigini di Parlato.



Guadagna punti e posizioni l'Imolese che passa a San Giovanni Valdarno (0-1) grazie alla rete di Longobardi al 59'. Per i bolognesi arriva il sorpasso sul Lentigione e la terza posizione. Ennesimo pareggio esterno per il Ravenna, che impatta 1-1 a Rignano, mentre alle sue spalle comincia bene l'anno il Mezzolara che ha la meglio 2-1 su uno Scandicci poco convincente.





