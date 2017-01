Serie D 2016-17, 18a giornata Girone C: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE C: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Il Mestre comincia il nuovo anno nello stesso modo con cui aveva terminato il vecchio, cioè vincendo: quella contro la Virtus Vecomp Verona è una affermazione pesante, su un campo difficile. Agli ospiti è sufficiente il gol di Casarotto dopo soli 2' per mettere in cascina i tre punti. Sorpresa al Gabbiano, il Campodarsego inizia il 2017 nel peggiore dei modi: 0-1 contro il Vigasio, per i biancorossi è la prima sconfitta casalinga della stagione. E' di Coraini il gol della vittoria, realizzato a inizio ripresa. Non perde invece terreno la Triestina, che passa in trasferta con il Carenipievigina grazie a Serafini (il gol arriva al 58' su rigore) e si porta in seconda piazza.



Continua la marcia dell'Abano, che vince ancora e in sordina sale al quarto posto in classifica: 1-2 il risultato con cui i neroverdi passano a Montebelluna, Serena e il gol di Boscolo Berto consentono agli ospiti di ribaltare lo svantaggio iniziale. Vittorie esterne per Calvi Noale e Altovicentino, i veneziani passano in scioltezza a Feltre (2-0, una rete per tempo), mentre i vicentini sbancano Padova con un gol nel finale.





Successo a tempo scaduto per l'su rigore al 93' regala la vitoria ai padovani. Un'altra sconfitta, infine, per ilche soccombe anche davanti al: 2-0 il risultato per i veronesi.