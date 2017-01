Serie D 2016-17, 18a giornata Girone B: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE B: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Inizio di 2017 con i fiocchi per il Monza: di fronte al pubblico amico, gli uomini di Zaffaroni vincono 2-0 contro il Lecco e allungano in vetta alla classifica. L’autogol di Marcone alla mezz’ora ed il raddoppio di D’Errico proiettano i biancorossi a quota 47 punti, 7 in più rispetto alla Pergolettese che invece non va oltre lo 0-0 contro il Pontisola. Terzo posto momentaneo per la Pro Patria, che vince il big-match di giornata contro la Virtus Bergamo (2-1 il finale) e scavalca di un punto proprio i bianconeri, i quali restano fermi a 37 così come il Ciliverghe Mazzano (che inizia l’anno con una cocente sconfitta contro il Levico, 4-2, nel segno di Baido, autore di un hat-trick).



Rialza la testa il Seregno, che inguaia il Cavenago Fanfulla (settima sconfitta consecutiva per i bianconeri) e riduce le distanze dalla zona playoff, lontana comunque 8 punti. Terza vittoria di fila per il Darfo Boario che, dopo i successi con Lecco e Pro Patria, vince 2-0 a Bolzano contro la Virtus grazie ad una doppietta di Spampatti maturata nei minuti finali. Momento positivo anche per la Grumellese che ringrazia Piantoni e costringe al ko il Dro.





Nella zona calda della classifica, pareggia l’(1-1 contro il Caravaggio) mentre lotorna alla vittoria che mancava da quattro partite: decisivo il gol dia tempo scaduto, che condanna il