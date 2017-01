Serie D 2016-17, 18a giornata Girone A: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE A: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Cambia la capolista nel girone A: il Chieri non riesce ad andare oltre al 2-2 contro il Casale, il gol di Poesio e quello di Cacciatore vengono annullati dalla doppietta di Pavesi che regala un punto importante ai nerostellati. Approfitta del mezzo passo falso dei piemontesi la Caronnese, che liquida facilmente la Bustese (4-0 il finale) e si porta in testa alla classifica con 38 punti, uno in più del Chieri. Nel big-match di giornata il Cuneo espugna il Franco Ossola di Varese al termine di una partita molto emozionante: i locali, in inferiorità numerica per un tempo, perdono 2-1 e sciupano l’occasione di tornare in vetta.



Sconfitta anche per il Borgosesia, che si deve arrendere 2-1 di fronte ad un Inveruno in ottima forma: gli uomini di Mazzoleni collezionano la quinta vittoria nelle ultime sei e si riavvicinano alla zona playoff, distante solamente due punti. Mezzo passo falso, invece, per la Pro Sesto: la squadra di Delpiano va in vantaggio in apertura con Cristofoli ma si lascia riagganciare ad inizio secondo tempo da Beltrame, che regala un punto importante al Bra. La doppietta di bomber Simeri (undicesimo centro in campionato) porta tre punti alla Folgore Caratese, che rialza la testa dopo due sconfitte consecutive e costringe al ko l’OltrepoVoghera.





