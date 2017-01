Serie D, 19a giornata: le decisioni del giudice sportivo

Sono stati pubblicati i provvedimenti disciplinari per la 19a giornata di Serie D, andata in scena durante l'ultimo weekend. Tanto lavoro per il Giudice Sportivo: Due Torri-Turris (girone I) non si è disputata per rinuncia della squadra di casa, che dunque viene sanzionata con il ko per 3-0 a tavolino, una multa di 4.000 euro (quale terza rinuncia) ed un punto di penalità in classifica. Ben cinque giornate di squalifica per Christian Maimone (Inveruno), "per avere, a gioco fermo, rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara. Successivamente tirava il pallone all'indirizzo di un assistente, colpendolo ad un piede". 2.500 euro di multa (ed una gara a porte chiuse) per la Frattese, "per avere persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, al termine della gara, rivolto espressioni gravemente offensive e minacciose all'indirizzo della Terna Arbitrale e nella circostanza, tentato di venire a contatto con il Direttore di gara non riuscendovi solo per il fattivo intervento dei Dirigenti della società. Il medesimo reiterava la propria condotta all’interno dello spogliatoio arbitrale, in cui entrava ed usciva sbattendo violentemente la porta senza che alcuno intervenisse, e mentre la Terna si accingeva ad abbandonare l'impianto di gioco".



Tra le disposizioni dell’ultimo turno di campionato si segnalano in particolare:



SOCIETA’

Ammenda: 4.000 euro Due Torri; 2.500 euro Frattese; 2.000 euro Massese; 1.800 euro Borgosesia; 1.500 euro Belluno, Potenza; 800 euro Nocerina; 400 euro Trastevere; 300 euro Caravaggio; 200 euro Triestina.



ALLENATORI

Squalifica: 2 gare – Gabriele Sabatini (Ligorna). 1 gara - Matteo Scirpoli (Arzachena), Nello Di Costanzo (Frattese), Raffaele Battisti (Rieti), Salvatore Mango (Sporting Recco).



CALCIATORI



Squalifica:- Christian Maimone (Inveruno).– Raffaele Maisto (Castelfidardo), Mirco Vassallo (Ligorna), Nicola Aloisi (Monticelli), Francesco Silipo (Virtus Castelfranco), Vittorio Nocerino (Sarnese).