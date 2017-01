Serie D, 18a giornata: le decisioni del giudice sportivo

Sono stati pubblicati i provvedimenti disciplinari per la 18a giornata di Serie D, andata in scena durante l'ultimo weekend. Sanzione pesante, come da copione, per il Due Torri (girone I): la squadra non si è presentata all’appuntamento con la Sicula Leonzio, per cui arrivano lo 0-3 a tavolino, le penalizzazione di un punto in classifica ed una multa di 2.000 euro (quale seconda rinuncia). Tre giornate di squalifica per Luca Ferrara (Finale), Marco Vittiglio (Lavagnese) e Alessandro Dalmazzi, mentre tra i club si segnalano i 1.300 euro di multa per L’Aquila, “per avere propri sostenitori in campo avverso, lanciato all'indirizzo del Direttore di gara due contenitori di plastica semipieni contenenti caffè, uno dei quali lo colpiva ad un polpaccio e l'altro lo sfiorava alla testa”.

Tra le disposizioni dell’ultimo turno di campionato si segnalano in particolare:



SOCIETA’

Ammenda: 2.000 euro Due Torri; 1.300 euro L’Aquila; 1.000 euro Sestri Levante; 800 euro Levico Terme; 600 euro Torres; 500 euro Casale, Igea Virtus; 200 euro Delta Rovigo.



ALLENATORI

1 gara – Ruggero Terraroli (Ciliverghe Mazzano), Fabio Nobili (Pro Settimo), Sandro Siciliano (Savona).

CALCIATORI

Squalifica: 3 gare – Luca Ferrara (Finale), Marco Vittiglio (Lavagnese), Alessandro Dalmazzi (Rieti). 2 gare – Dario Campagna (Rieti), Fabrizio Roberti (Ostia Mare), Andrea Ferretti (Real Forte Querceta), Andrea Gualdi (Scanzorosciate), Giovanni Bonati (Sestri Levante).