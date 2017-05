Serie D girone G, Torres-Avezzano 1-0: tabellino e highlights. Diretta

Torres-Avezzano 1-0 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone G). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Sanna.

Niente da fare per la Torres, retrocessa in Eccellenza nonostante la vittoria per 1-0 contro l'Avezzano: ai sassaresi serviva vincere obbligatoriamente e conseguentemente sperare che il Muravera non facesse altrettanto, ma così non è stato. Resta nella mente un'ottima prova dei padroni di casa, a segno al 71' con Mucili, su calcio di rigore