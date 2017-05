Serie D girone G, Rieti-San Teodoro 3-2: tabellino e highlights. Diretta

Serie D: risultati in diretta

Rieti-San Teodoro 3-2 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone G). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dello Scopigno.

Il Rieti vince contro il San Teodoro, ma non riesce l'aggancio alla seconda posizione occupata dal Monterosi, anch'esso vittorioso. La partita rimane bloccata sino al 51' quando Marcheggiani sigla la sua decima rete stagionale portando avanti il Rieti. Passano appena due minuti e il bomber della squadra, Scotto, sigla il 2-0 su calcio di rigore. Il San Teodoro però non ci sta e al 58' accorcia le distanze con Pascuttini, facendo capire ai reatini che la partita è tutt'altro che chiusa. Al 70' arriva il tris degli amaranto-celeste con Biondi, ma ancora una volta i sardi reagiscono e siglano immediatamente il 3-2 con Prandelli. Il forcing finale però non produce nulla e quindi il Rieti può festeggiare la vittoria.

RIETI-SAN TEODORO 3-2