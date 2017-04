Serie D girone G, Nuorese-Arzachena 1-3: tabellino e highlights. Diretta

Nuorese-Arzachena 1-3 giocata oggi, sabato 30 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone G). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Frgoheri.



Il big match di questa 33esima giornata finisce 1-3 per l'Arzachena in casa della Nuorese: partita bellissima quella tra le due squadre sarde, gli ospiti passano in vantaggio con il gol del solito Sanna al termine del primo tempo ma è nella ripresa che la partita entra nel vivo, prima arriva il pareggio di Curcio, in seguito nel giro di 3' l'1-2 di Nuvoli e l'1-3 sempre di Andrea Sanna. Arzachena che resta in vetta alla classifica in attesta della partita decisiva di settimana prossima contro l'Albalonga.



NUORESE-ARZACHENA 1-3



MARCATORI: 44'Sanna (A), 58'Curcio (N), 64'Nuvoli (A), 67'Sanna (A)

NUORESE: Frasca, Tupponi, Scintu, Falasca, Scognamiglio (50'Pusceddu), Peana, Cadau, De Simone (35'Botti), Curcio, Molino, Heatley. A disp Galizia, Moro, Dessolis, Stocco, Pusceddu, Botti, Facundo, Murredda, Carta. All. Mariotti

ARZACHENA: Ruzzittu, Petrone, D'Alterio, Bonacquisti, Brack, Sbardella, Mulas, Nuvoli, Sanna, Branicki (71'La Rosa), Alfano (78'Oggiano). a disp Aramu, Aiana, La Rosa, Capezzuto, Carpentieri, Scano, Oggiano, Salvini, Verachi. All Giorico

ARBITRO: Colombo di Como

NOTE: ammoniti De Simone (N) Falasca (N), Scintu (N), Petrone (A)