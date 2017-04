Serie D girone G, Muravera-Lanusei 1-0: tabellino e highlights. Diretta

Muravera-Lanusei 1-0 giocata oggi, sabato 30 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone G). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Comunale.



Allo Stadio Comunale di Muravera la squadra di casa vince 1-0 contro il Lanusei: partita molto delicata per il Muravera che viene vinta grazie ad un gol allo scadere del primo tempo di Nurchi. Muravera che è padrone del proprio destino per quanto riguarda la salvezza, si decide tutto settimana prossima in casa dell'Ostiamare.



MURAVERA-LANUSEI 1-0

MARCATORI: 45'Nurchi MURAVERA: Arrus, Legname, Falchi, Pinna (40'Monni), Sogus, Massessi, Bruno, Satta, Nurchi, Usai, Rahuf. A disp Rodrigo, Illario, Madeddu, Achenza, Porru, Concas. All. Franco LANUSEI: Carlino, Bonu, Contu (76'Cavallaro), Pisanu, Rizzo, Di Maio, Kouadio (83'Baraldi), Ladu, Perez (71'Enciu), Kadi, Papini. A disp La Ferrara, Oproiescu, Usai, Franca, Baraldi, Cavallaro, Enciu. All. Hervatin ARBITRO: Arace di Lugo di Romagna NOTE: ammoniti: Kouadio, Satta (M), Di Maio (L)