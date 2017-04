Serie D girone G, Latte Dolce-Rieti 0-2: tabellino e highlights. Diretta

Serie D: risultati in diretta

Latte Dolce-Rieti 0-2 giocata oggi, sabato 30 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone G). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Madami.



Termina 0-2 la partita tra Latte Dolce e Rieti: alla squadra ospite basta una rete per tempo per vincere la partita, i gol sono realizzati da Marcheggiani (su calcio di rigore) e Tirelli. Nonostante la vittoria il Rieti dovrà accontentarsi dei playoff dato che l'Arzachena è uscita vittoriosa dal campo della Nuorese.



LATTE DOLCE-RIETI 0-2



MARCATORI: 45'Marcheggiani, 84'Tirelli

LATTE DOLCE: Pittalis (46'Garau), Patacchiola (27'Daga), Fideli, Delrio, Congiu (73'Canalini), Mereu, Ravot, Piga, Puledda, Usai, Palmas. a disp Garau, Daga, Pireddu, Pala, Spano, Carboni, Canalini, Scognamillo, Galante. All Paba

RIETI: Kucich, Dalmazzi, Bassini, Masala, Bianchi, Tiraferri, Demartis (70'Casini), Tirelli, Scotto, Marcheggiani, Valeri. A disp Scaramuzzino, Rossi, Lazazzera, Belvisi, Casini, Luciani, Preti, Camilli, Dieme. All Paris

ARBITRO: Cascella di Bari

NOTE: ammoniti: Congiu (L), Puledda (L), Scotto (R) espulso 89'Tiraferri (R)