Lanusei-Nuorese 3-1 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone G). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Lixius.





Termina con una vittoria la stagione della Lanusei: si impone per 3-1 contro la Nuorese. Apre le marcature Perez della Lanusei in avvio di gara. Alla mezz'ora la squadra di casa firma prima il raddoppio con Bonu e poco dopo il tris con Papini. In avvio di ripresa Molino segna il gol della bandiera per la Nuorese. La Lanusei chiude la stagione undicesima in classifica, mentre la Nuorese non riesce ad accedere ai playoff e termina il campionato in sesta posizione.