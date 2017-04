Serie D girone G, Flaminia-Sansepolcro 3-2: tabellino e highlights. Diretta

Serie D: risultati in diretta

Flaminia-Sansepolcro 3-2 giocata oggi, sabato 30 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone G). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Madami.



Partita pirotecnica quella tra Flaminia e Sansepolcro: l'incontro termina 3-2 per i padroni di casa, entrambe le squadre sono matematicamente salve e giocano senza incubi di retrocessione nella testa regalando un bello spettacolo. Nel primo tempo le due squadre si equivalgono, al vantaggio ospite di Mortaro risponde Delgado, è nella ripresa che il Flaminia si scatena, prima segna il 2-1 con Sbardella e in seguito allunga con il solito Delgado; a nulla serve il gol del 3-2 di Mortaro.



FLAMINIA-SANSEPOLCRO 3-2