Serie D girone G, Avezzano-Città di Castello 3-0: tabellino e highlights. Diretta

Avezzano-Città di Castello 3-0 giocata oggi, sabato 30 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone G). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dei Marsi.



Allo Stadio dei Marsi arriva un verdetto amaro per il Città di Castello: la partita termina 3-1 e questo significa che il Città di Castello è matematicamente retrocesso. L'Avezzano domina in lungo e in largo, nel primo tempo sblocca il risultato Marolda mentre nella ripresa una doppietta di Leto chiude tutti i discorsi.