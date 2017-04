Serie D girone G, Albalonga-Torres 1-2: tabellino e highlights. Diretta

MARCATORI: 45'Corsetti (A), 60'Florencianez (T), 86'Mucili (T)

ALBALONGA: Galluccio, Albanese, Succi, Traditi, Tamburlani, Panini, Magliocchetti (55'Bernardi), Giannone, Gurma, Cruz, Corsetti. A disp Faiella, Martinelli, Tomassetti, De Santis, Vaccaro, Pacielli, Bernardi, La Terra, Trincia. All Chiappara

TORRES: Pinna, Accardo, Faye, Zavatto, Andriolo, Sene Pape, Mannoni, Casula, Solinas (50'Florencianez), Mucili, MArcangeli (66'Fantasia). a disp Sechi, Casu, Bisogno, Lionel, Fantasia, Frau, Florencianez. All Misiti

ARBITRO: Andulajevic di Messina

NOTE: ammoniti Giannone (A), Sane Pape (T), Casula (T) espulso 80'Sane Pape (T)

Albalonga-Torres 1-2 giocata oggi, sabato 30 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone G). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Pio XII.C'è ancora vita per la Torres! Vittoria in rimonta per gli ospiti che si impongono 1-2 sul campo dell'Albalonga e si regalano una speranza di playout, dipende tutto dalla prossima partita in casa contro l'Avezzano. I padroni di casa segnano la rete del vantaggio alla fine del primo tempo con Corsetti ma nel secondo tempo la Torres si scatena e prima pareggia con un rigore di Florencianez e in seguito ribalta tutto con Mucili (nonostante l'inferiorità numerica). L'Albalonga con questa sconfitta è matematicamente fuori dai playoff.