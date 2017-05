Serie D girone F, Vastese-Olympia Agnonese 0-1: tabellino e highlights. Diretta

Vastese-Olympia Agnonese 0-1 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone F). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Gran Sasso.

Importantissimi vittoria per l'Olympia Agnonese che battendo di misura la Vastese si guadagna i playoff a scapito della Sammaurese. La squadra granata soffre contro gli abruzzesi, anch'essi in lotta per la post season, ma alla fine riesce a spuntarla. Il man of the match è certamente Daniele Ragatzu, molto criticato dai suoi tifosi nel corso della stagione per la scarsa vena realizzativa, ma questa volta la sua freddezza ha fatto la differenza tra la speranza della Lega Pro e la rassegnazione ad un altro anno di Serie D. L'Olympia adesso dovrà vedersela sul campo del Matelica, una sfida che promette spettacolo come apertura di playoff.

VASTESE-OLYMPIA AGNONESE 0-1

MARCATORI: 79' rig. Ragatzu

VASTESE: Russo, Manisi, Mensah, Manzo, Bartoli, Campanella, Galizia(77' Felici), Cosenza, Santoro(64' Prisco), Fiore, Tafili(88' Colitto). A disp: Rinaldi, Scutti, Di Pietro, Allocca, Napolitano, De Cinque. All.: Favo

OLYMPIA AGNONESE: Campanico, Demoleon, Guerra W., Di Lollo, Cassase, Rullo, Margarita(37’st Litterio), Ricamato(69' Ragatzu), Pejic, Guida, Gentile(62’ Guerra N.), Cannella. A disp: Lucarino, D’Ambrosio, Benvenuto, Tristano, Navarro. All.: Del Grosso

ARBITRO: Ruggiero di Roma 1



: Ammoniti: Cosenza(V), Di Lollo, Demoleon, Ragatzu(A)