Serie D girone F, San Nicolò-Civitanovese 2-0: tabellino e highlights. Diretta

San Nicolò-Civitanovese 2-0 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone F). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Gran Sasso.

Ci ha provato fino all'ultimo il San Nicolò Teramo che anche quest'oggi ha svolto il proprio lavoro battendo la Civitanovese per 2-0. La vittoria però, per sfortuna dei biancazzurri, non vale il secondo posto perchè il Matelica trionfa sul campo del Pineto. Ad aprire le danze è Moretti al 12', ma il raddoppio teramano arriva poco dopo con Chiacchiarelli che mette subito in chiaro agli ospiti chi comanda al Bonolis. Una volta raggiunto il doppio vantaggio i padroni di casa si limitano a controllare la contesa aspettando buone nuove da Pineto, ma come detto dal campo abruzzese arriva la doccia fredda targata Matelica. Il San Nicolò dovrà sfidare la Vis Pesaro nella semifinale playoff.

