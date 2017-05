Serie D girone F, Romagna Centro-Recanatese 0-1: tabellino e highlights. Diretta

Romagna Centro 0-1 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone F). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Centro Sportivo Romagna Centro.

E' una vittoria amara quella della Recanatese sul Romagna Centro. I giallorossi si impongono sul campo avverso della Romagna grazie alla rete di Sartori al 39', ma non riescono ad evitare una dolorosissima retrocessione in Eccellenza a causa della concomitante vittoria del Castelfidardo sul San Marino. Per la città del Leopardi questo è un duro colpo, soprattutto perchè maturata nel girone di ritorno, quando dal trionfo sulla Vastese di Febbraio i giallorossi non sono più riusciti a raccogliere i tre punti perdendo ben cinque partite e pareggiandone altrettante e venendo superato da un Castelfidardo in netta rimonta negli ultimi tre match.

ROMAGNA CENTRO-RECANATESE 0-1