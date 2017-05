Serie D girone F, Pineto-Matelica 0-1: tabellino e highlights. Diretta

Pineto-Matelica 0-1 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone F). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Gran Sasso.





Una vittoria fondamentale quella delsul campo di ungià salvo, ma non per questo scarico di motivazioni. I biancorossi soffrono per trovare la via del gol sbloccando la partita solo nella seconda frazione di gioco grazie ache sigla il gol più importante della stagione. Con la vittoria di misura il Matelica scaccia il tentativo di rimonta del San Nicolò assicurandosi il secondo posto in classifica e la possibilità di giocare i turni di playoff in casa, il primo sarà contro l'Olympia Agnonese. Per il Pineto invece si chiude con la salvezza una stagione fatta di alti e bassi.

PINETO-MATELICA 0-1