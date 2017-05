Serie D girone F, Jesina-Fermana 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Serie D: risultati in diretta

Jesina-Fermana 1-1 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone F). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Carotti.

Finisce in parità la sfida tra Jesina e Fermana. I canarini, già promossi in Lega Pro da diverse giornate, si presentano nella città marchigiana con la voglia di chiudere bene la stagione, ma dall'altra parte del campo anche la Jesina vuole salutare il proprio pubblico con una bella prestazione. A passare in vantaggio è proprio la squadra ospite con Petrucci, ma a dimostrazione della gran voglia dei rossi, il gol del pareggio arriva immediatamente: al 30' è Labriola a rimettere le cose a posto sfruttando gli sviluppi di un calcio d'angolo. Si chiude quindi con un pareggio la cavalcata della Fermana verso la Lega Pro, mentre la Jesina dovrà cimentarsi ancora con la Serie D il prossimo anno.

JESINA-FERMANA 1-1

MARCATORI: 27' Petrucci (F), 30' Labriola (J)

JESINA: Tavoni, Serantoni, Anconetani (75' El Harrati), Sassaroli, Tafani, Labriola, Cameruccio, Bontà, Trudo, Censori, Pierandrei (85' Suwareh). A disp: Bolletta, Calcina, El Harrati, Ferretti, Piersanti, Zannini, Serrani, Pierfederici, Suwareh. All: Bugari

FERMANA: Bottaluscio, Sene Pape, Musumeci, Forò, Urbinati, Ferrante, Petrucci, Mandorino, Molinari (61' Cremona), Margarita (73' Valdes), Di Pinto (46' Moretti). A disp: Valentini, Maghzaoui, Moretti, Manè, Gadda, Fazzini, Valdes, Amendola, Cremona. All: Destro

ARBITRO: Finzi di Foligno



: Ammoniti: Di Pinto, Bontà