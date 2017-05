Poule Scudetto Serie D, Ravenna-Gavorrano 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Ravenna-Gavorrano 1-1 giocata oggi, mercoledì 24 maggio 2017 alle ore 16. Match valido per la terza gara della Poule Scudetto (Girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Benelli.



Il gol di Broso ad otto minuti dalla fine cancella le paure e permette al Ravenna di staccare il biglietto per le semifinali di Poule Scudetto. Il Gavorrano parte subito forte e alla mezz'ora sblocca il match a suo favore con la rete di Rubechini. Il Ravenna preme ma non trova varchi, nonostante l'espulsione di Marianeschi che riduce in dieci gli ospiti nell'ultima mezz'ora. All'82' arriva però la rete di Broso che regala il punto necessario al Ravenna per il passaggio del turno: la formazione di Antonioli chiude infatti a 4 punti, uno in più della Fermana.



RAVENNA-GAVORRANO 1-1



MARCATORI: 31' Rubechini (G), 82' Broso (R).

RAVENNA (4-3-3): Venturi ; Larese (46' Luzzi), Mandorlini (69' Innocenti), Venturini , Lelj ; Boschetti (58' Ambrogetti), Selleri, Rrapaj ; Broso , Pregnolato , Graziani . A disp. Spurio, Mingozzi, Giacomoni, Derjai, Forte, Sabba. All. Mauro Antonioli .

GAVORRANO (4-3-3): Salvalaggio ; Matteo , Salvadori , Ropolo (72' Conti) , Marianeschi ; Zaccaria , Cretella , Rubechini ; Lombardi , Boccardi (60' Baldassari) , Moscati (64' Brega) . A disp. Di Iorio, Grotti, Tostelli, Janni, Alagia. All. Vitaliano Bonuccelli .

ARBITRO: Marcenaro di Genova.



: espulso Marianeschi (G) al 57'. Ammoniti Innocenti, Rrapaj (R), Marianeschi (G).