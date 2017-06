Poule Scudetto Serie D, Monza-Ravenna 2-1: tabellino e highlights. Diretta

Monza -Ravenna 2-1 giocata oggi, venerdì 2 giugno 2017 alle ore 17. Match valido per la finale della Poule Scudetto di Serie D. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Recchioni.



Il Monza rispetta i favori del pronostico e batte il Ravenna nell'atto finale della Poule Scudetto, aggiudicandosi così il titolo di Campione d'Italia di Serie D. A passare in vantaggio, però, è la squadra romagnola al 30' con Selleri su rigore, procurato da Alborghetti per fallo di Origlio. In avvio di ripresa un gioiello di D'Errico e la rete di Gasparri sul pregevole assist di Guidetti ribaltano la situazione nel giro di 14'. Il Monza timbra, in totale, tre traverse e non soffre praticamente mai nonostante le folate offensive del Ravenna. Dopo il triplice fischio di Miele, scatta la festa brianzola tra giocatori e tifosi.

MONZA-RAVENNA 2-1



MARCATORI: 30' rig. Selleri (R), 49' D'Errico (M), 63' Gasparri (M). MONZA (4-4-2): Battaiola ; Adorni , Caverzasi , Riva , Origlio ; Santonocito (66' Barzotti), Palesi , Guidetti , D'Errico (90' Calviello); Ferrario (82' Palazzo), Gasparri . A disp. Confortini, Guanziroli, Costa, Roveda, Cazzaniga, Stronati. All. Marco Zaffaroni . RAVENNA (4-3-3): Venturi ; Venturini , Giacomoni (68' Innocenti) , Lelj , Ambrogetti (82' Broso) ; Boschetti (74' Luzzi) , Selleri , Forte ; Rrapaj , Pregnolato , Graziani . A disp. Spurio, Larese, Mandorlini, Mingozzi, Derjai, Sabba. All. Mauro Antonioli . ARBITRO: Miele di Nola. NOTE: ammoniti Ferrario (M), Lelj, Pregnolato (R).