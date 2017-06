Serie D, Poule Scudetto: Monza campione d'Italia!

Il Monza è Campione d'Italia Dilettanti 2016/2017. La squadra di Marco Zaffaroni supera nell'atto conclusivo di Fermo il Ravenna, al termine di un match entusiasmante e concluso in rimonta dopo il gol, su rigore, di Selleri: D'Errico e Gasparri ribaltano la partita in avvio di ripresa e spostano l'ago della bilancia a favore dei brianzoli, che terminano così una stagione da 30 e lode.

Vinto il campionato regolare con una superiorità disarmante sulle altre, il Monza ha dominato il Girone 1 di Poule Scudetto con due successi in altrettante partite contro Cuneo e Mestre. In semifinale è bastato un gol di Perini ad eliminare la Sicula Leonzio ed accedere all'atto conclusivo contro i ravennati. Il Monza succede nell'albo d'oro a Viterbese (2016) e Siena (2015) ed abbraccia la promozione in Lega Pro (che tornerà a chiamarsi Serie C) dopo due anni di Serie D agli antipodi: il primo in affanno e concluso al nono posto dopo una stagione anonima, il secondo con il titolo di Campione d'Italia.